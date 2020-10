Cunoda: "Jobb akarok lenni Verstappennél is!"

Juki Cunoda már 2021-ben az AlphaTauri pilótája lehet, legalábbis annak ellenére, hogy a Honda a 2021-es szezont követően távozik a sorozatból, a fiatal japán pilóta biztos abban, hogy a Red Bull-család tagja lehet.

Cunoda jelenleg azonban még a Formula 2-ben ügyeskedik, jelenleg a harmadik a bajnokságban. A Honda volt az, akik az útját a Forma-1-ig egyengették, de a japán gyártó kivonulásával úgy tűnt, hogy bajban lehet. Ő maga azonban nem így látja:

„Nem, egyáltalán nem változott a helyzetem, ha csak a Honda miatt lennék itt, akkor Helmut Marko sosem vesz fel az utánpótlásprogramba.” – mondta a versenyző az Auto Sport Webnek, emellett arról is beszélt, hogy meggyőződése, hogy önerőből is be tud kerülni a Forma-1-be:

„A féktávokon szerintem nagyon erős vagyok, de a legnagyobb erősségem az, hogy sokat és gyorsan tanulok más pilótáktól. Ha valaki jobb nálam, igyekszem figyelni, mit csinál és ebből tanulni, hogy saját magamon is fejlesszek.”

„Per pillanat nem én vagyok a leggyorsabb versenyző a világon, mert Max Verstappen még mindig előttem van, de az a célom, hogy egy nap őt is megelőzzem és én legyek a legjobb az egész bolygón.” – mondta Cunoda.

Hogy már 2021-ben is bizonyíthatja-e a japán tehetségét a Forma-1-ben, még kérdéses, mindenesetre a Red Bullnál Alex Albon és Danyiil Kvjat helye sem száz százalékos, bár elsősorban Kvjat az, akinek van félnivalója.

