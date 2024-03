Cunoda: ha így folytatom, nem lesz esélyem a Red Bull-ülésre

Az RB-n belül némi feszültség támadt az első verseny utolsó szakaszában, miután Cunoda elsőre nem akart eleget tenni a csapatutasításnak, és nem engedte rögtön maga elé a gyorsabb gumikon érkező Daniel Ricciardót.

Némi huzavona után aztán mégis megtörtént a helycsere, Cunoda viszont a leintés után nagyon is egyértelművé tette, mit gondol az egész esetről. Először egy kifékezős bevetődést hajtott végre Ricciardóval szemben a levezető körön, majd a pálya széléről visszatérve majdnem nekiment az ausztrál autójának. A nyolcszoros győztes ezt nem nézte jó szemmel, és „éretlennek” titulálta Cunodát.

A történteket azóta viszont a csapat már zárt ajtók mögött megbeszélte és tisztázta, Cunodát viszont a Szaúd-arábiai Nagydíj sajtónapján azért megkérdezték, hogy néhány nap távlatából mit gondol a helyzetről. „A futamot követően az egész csapattal megbeszéltük. Továbbra is egységesek vagyunk. Egyetértünk a dolgokban és megértjük egymást. Igazából szerintem ennyi.”

Azt viszont a japán versenyző sem tagadta, hogy kicsikét ismét elragadták őt az érzelmei: „Abban a helyzetben igen, [frusztrált voltam]. Végső soron viszont megértem, miért kértek meg rá, és ezzel le is zárhatjuk. Nem volt ez egy könnyű futam, de ennyi.”

Mivel a Red Bullnál 2025-re megnyílhat egy üres ülés, ha Sergio Perez nem teljesít elég jól, ezért nagyon is fontos, hogy az RB-nél ki végez előrébb házon belül – erről egyébként Helmut Marko tanácsadó is beszélt korábban. A lehetőség tehát Cunoda előtt is adott, de ő elismerte, hogy dolgoznia kell még az önkontrollján, ha azt szeretné, hogy esetleg őt válasszák.

„Egyértelmű, hogy javulnom kell még ezen a téren. Ha újra megtörténnek ezek a dolgok, akkor biztosan nagyobb bajba kerülök. Dolgozom tehát rajta, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd javulnom. Nemcsak egy lépésre van szükségem, hanem legalább kettőre. Bízom azonban benne, hogy menni fog, de az már rajtuk múlik, hogy akarnak-e engem vagy sem.”

„Elsősorban az önuralomra próbálok koncentrálni, de ezt leszámítva hiszem, hogy úgy teljesítek, ahogy kell, miközben folyamatosan igyekszem fejlődni.” Hogy a dolgok a folytatásban könnyebben fognak-e menni, ha esetleg újra csapatutasításra kerül sor, Cunoda így felelt: „Igen, remélem.”

