Cunoda felkészült az élmezőnyre: „Komplettebb versenyző vagyok”

Cunodáról mindig is tudható volt, hogy megvan benne a nyers tempó, de a múltban a gyakori érzelmi kirohanásai rontották a teljesítményét, és saját maga is elismerte, hogy ezen a téren kell a legtöbbet javulnia. Ez pedig az utóbbi egy-két évben sikerült is neki, így többször is elmondta, hogy szeretne feljebb lépni a ranglétrán.

Ezzel elsősorban a Red Bull csapatára gondolt, de Christian Horner látszólag még mindig nincs meggyőződve arról, hogy a japán ki tudná állni a címvédő csapat nyomását, emiatt pedig nem igazán vették őt számításba, amikor Sergio Perez esetleges utódjáról folytak a megbeszélések.

Júniusban az RB bejelentette, hogy Cunoda 2025-ben is náluk fog versenyezni, de a Red Bull berkein belül persze semmire sincs garancia. Ami azonban a teljesítményt és a kiegyensúlyozottságot illeti, egy-két hibát leszámítva Cunoda valóban szállítja az erős hétvégéket, emiatt pedig úgy érzi, igenis járna neki a feljebb lépési lehetőség.

„Úgy érzem, komplettebb versenyző vagyok” – mondta az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjú keretében. Ha külső szemlélőként nézem, akkor a múltban ugyan rendben volt az egykörös tempóm és a vezetésem, de a megfelelő rádiós kommunikáció és az önuralom hiányzott. Nagy volt az eltérés, ha mondjuk Danielhez [Ricciardo] hasonlítom magam.”

„Ha pedig egy élcsapathoz akarsz kerülni, akkor ezek a dolgok mindenképpen nagyon fontosak, mivel ők elvárják, hogy minden területen jó legyél. Én tehát javulni akartam ezen a téren, és olyanná akartam válni, akivel kapcsolatban nem lehet felróni ezeket a dolgokat. Most pedig késznek érzem magam, az utóbbi pár hétvégén ugyanis sikerült megvalósítanom, amit akartam.”

„Hiszek magamban. Jobban kézben tartom az eseményeket, kiegyensúlyozottabb vagyok. Örülök, hogy sikerül elérnem a kitűzött célokat. Ezt kell tennem, erre kell koncentrálnom ahelyett, hogy a pletykákra vagy ilyesmikre figyelnék.”

Miközben Cunodát a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko többször is dicsérte az idény első felében, a fiatal japán az év második részében is hasonlóan jól szeretne teljesíteni, és reméli, azzal többeket is meggyőzhet a Red Bullon belül.

„Tisztában vannak a teljesítményemmel és elégedettek is vele. Ezért is hosszabbították meg a szerződésem, szóval elég egyértelmű. Továbbra is jól kell mennem, boldoggá kell őket tennem, és akkor a dolgok majd maguktól jönnek. Arra fókuszálok, amit befolyásolni tudok, de nyilván késznek érzem magam arra, hogy magasabb pozíciókért és jobb csapatok ellen, vagy akár Max ellen is csatázzak. A döntést viszont nekik kell meghozni” – fogalmazott Cunoda.

Csapattársa, Ricciardo eközben úgy vág neki a maradék tíz futamnak, mintha ez lenne az utolsó esélye az F1-ben.