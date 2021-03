Cunoda élvezte az édesapja kedvenc pilótája elleni versenyzést

A fiatal japán tehetség vélhetően sok ember érdeklődését felkeltette első Forma–1-es hétvégéje során, hiszen többször is megvillantotta gyorsaságát, és végül sikerült neki egészen a kilencedik helyig feljönnie a versenyen, ezzel pedig élete első pontjai is meglettek.

Több nagy bajnokkal és öreg rókával is harcolhatott a pályán, ez pedig óriási élmény volt számára. „Élveztem a versenyhétvégét, főleg az időmérő első szakaszát. A Q2-ben viszont kicsit szenvedtem a közepeseken” – mesélte a futam után a Sky Sportsnak.

„Nem éreztem a tapadást. A futamon viszont főleg az előzések sikerültek jól, sokat tanultam, és elsősorban a Fernando elleni manőver volt a kedvencem. Legutóbb talán 12-13 évvel ezelőtt láttam őt, amikor még csak hét-nyolc éves voltam.”

„Az 1-es kanyarban megbíztam az ő képességeiben, és bevetődtem, mint egy újonc. Kicsit sajnálom őt, mert tényleg elég messziről érkeztem” – mesélte a kétszeres bajnok elleni, Ricciardót is megszégyenítő előzéséről.

Cunoda még csak kilenc hónapos volt, amikor Alonso 2001-ben bemutatkozott a Minardival az Ausztrál Nagydíjon. Mint ahogy a pilóta elmondta, a spanyol elég nagy benyomást tett a családjára.

„Az édesapám igen nagy Fernando-rajongó, főleg a vezetési stílusát szereti. Tetszik neki, ahogyan vezet, és amikor először látta őt Szuzukában, az utolsó kanyarból való kigyorsítása miatt rávágta, hogy Fernando a legjobb pilóta a mezőnyben.”

„Szóval természetesen meg akartam őt előzni, és pár körig mentem mögötte, így tudtam tőle tanulni is, hogy miként bánik a gumikkal és hogyan veszi be a kanyarokat. Miután elmentem mellette, próbáltam lemásolni azt, amit ő csinált, és néhány kanyarban gyorsabb is lettem emiatt.”



„Remélhetőleg legközelebb már nem kerül hasonlóra sor, mert én előrébb akarok lenni a mezőnyben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő rossz lenne, az autók helyzete ugyanis eltér, de amiket tanultam tőle, az sokat segíthet nekem a jövőben” – lelkendezett kicsit a japán a futam után.

