Cunoda elárulta, hogy Perez inspiráló üzeneteket küldött neki

Juki Cunoda a Stájer Nagydíjon képes volt visszatérni a pontszerző helyek közé, miután Franciaországban csupán a 13. helyen intette le a kockás zászló – a fiatal japán pilóta Fernando Alonso mögött, a 10. pozícióban ért célba Ausztriában.

Ennek ellenére Cunoda sokkal inkább a hibáiról vétette magát észre a szezon eddigi futamain, hiszen számos alkalommal balesetbe keveredett – többek között Imolában, Monacóban és Franciaországban is összetörte az AlphaTaurit. Habár sokan kritikusan álltak hozzá a japán eddigi szerepléséhez, Sergio Perez nem tartozott közéjük.

„Sergio sok tanácsot ad nekem, különösen Franciaország és Monaco után küldött nekem üzeneteket, miután igazán rossz hétvégéim voltak” – árulta el Cunoda az Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtónapja során.

„Tanácsokat küldött nekem, illetve pozitív szavakat, amelyek motiváltabbá tettek, szóval köszönöm Sergiónak. Természetesen Max és köztem is jó a kapcsolat, nekünk négy pilótánk van a Red Bull oldaláról, és én tovább akarom nyomni, hogy javuljak, és inspirálódni akarok általuk.”

A fiatal japán pilótának nincs könnyű dolga, hiszen a mellett teljesítő Pierre Gasly hétről hétre remek eredményeket szállít a csapatnak, ráadásul vezetői hibát is ritkán vét. Cunoda most azt is elárulta, hogy jó kapcsolatot ápol a franciával, akitől ellesett néhány hasznos trükköt.

„Úgy értem, hogy nem kaptam közvetlenül Gaslytól tanácsot, mert amikor normális szituációban beszélünk, akkor nem a versenyzésről van szó. De megnézem az adatait, azt is látom, hogyan kommunikál a rádióban, továbbá megfigyelem azokat a dolgokat, amelyek segíthetnek fejlődni, inspirálódni általa, és ha van valami, amit magammal tudok vinni, akkor mindig megpróbálom (elsajátítani).”

