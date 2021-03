Cunoda: Csak 2-3 tizedet nyertem a DRS használatával

A fiatal japán pilóta az előszezoni teszt 2. legjobb idejét érte el az utolsó napon, ráadásul kevesebb mint 0,1 másodpercre volt a győztes Max Verstappentől. Néhány sasszemű rajongó azonban kiszúrta, hogy a Red Bull-junior korábban nyitotta a hátsó szárnyát, ami jelentős előnyt biztosított a számára. Cunoda most tisztázta a körülményeket.

„Úgy általában a teszt során, akárcsak a versenyen, szóval nem lehet használni a DRS-t, ha nem léped át az aktiválási vonalat. De én tudtam használni, és arra gondoltam, hogy talán így lett kialakítva az edzés alatt.”

„Nem azért nyitottam ki korábban, hogy időt nyerjek, a szándékaim nem voltak rosszak. De ha képes vagy használni, akkor használnod is, nemde? Azt is feltételeztem, hogy nemcsak én, de a többi pilóta is ugyanezt csinálta.”

„Hogy úgy mondjam, nagyjából 50 méterrel hamarabb aktiváltam, a köridőket tekintve pedig úgy gondolom, hogy 2-3 tizedet hozhatott. Nem volt nagy a különbség, nem 7-8 tizedről van szó. De ez nem változtat a tényen, hogy korábban használtam.”

Az AlphaTauri a korai DRS használat ellenére is remek teszten van túl, hiszen Pierre Gasly szintén remek teljesítménnyel rukkolt elő. Cunoda az interjú során kitért az autó karakterisztikájára is, amellyel még vannak gondjai.

„Abban a tekintetben, hogy az autót könnyű vagy nehéz vezetni, az AT02 túlságosan stabil, nem könnyű rendesen elfordulni vele. A hátsó tapadás túl erős, szóval ez megnehezíti az első rész kanyarodását.”

„Verstappen alatt az autó rendesen elfordul, amikor a kormányszög nagy ívet ír le, nem? Azt hiszem, jó, ha ilyen az autó, és bizonyos mértékig könnyebb jó időt elérni vele, ha van némi instabilitás.”

Hamilton a Vatikánt kritizálja...