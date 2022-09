Cunoda: az összeesküvés-elméleteket gyártó rajongóknak „MRI-vizsgálatra” lenne szükségük

Az biztos, hogy a japán versenyző zandvoorti esete nem volt hétköznapi. Cunoda a kerékcseréje után jelentette csapatának, hogy szerinte az egyik kereket rosszul rögzítették, ezért félreállt a pályáról, majd elkezdte kilazítani biztonsági övét.

A csapata azonban szólt neki, hogy menjen tovább, mert ők nem látnak semmilyen problémát, ezért Cunoda lassan vissza is gurult a bokszutcába, ahol kapott egy újabb szett gumit, a szerelők pedig újra meghúzták az övét, mielőtt visszatért volna a pályára.

A probléma azonban mégsem oldódott meg, hiszen valóban hiba lépett fel az autónál, ezért Cunodának másodjára már végleg le kellett állítania az autót, mert gondok akadtak a differenciálművel.

Az AlphaTauri miatt életbe lépett virtuális biztonsági autós fázis pedig lehetővé tette a versenyt vezető Max Verstappen számára, hogy lényegében ingyen cseréljen kereket, ezzel rontva a Mercedes taktikai esélyeit.

A futam után aztán sokan egyből az AlphaTauri és a Red Bull torkának ugrottak, mert úgy vélték, Cunoda színjátéka szándékos volt, és csak azért történt, hogy Verstappen jobb helyzetbe kerüljön a futam megnyeréséhez.

„Eléggé vicces, hogy a rajongók mindig örömmel találnak ki történeteket. Én egyből valami furát éreztem az autó hátuljánál, és azt hittem, hogy a kerék az. A csapat szólt, hogy álljak félre egy biztonságos helyen. Én tehát ezt tettem, és már majdnem le is állítottam az autót” – válaszolta Cunoda az Autosport/Motorsport.com-nak az Olasz Nagydíj előtt.

„Utána viszont szóltak, hogy nem találtak hibát, és én ezért indultam újra, megkaptam az új gumikat, de továbbra is éreztem, hogy gond van. Elmondtam nekik, hogy egyértelműen nem stimmel valami, szóval végül ezért álltunk meg.”

„Egy nagyon egyszerű dologról van itt szó, gond volt az autóval, és meg is erősítettük, hogy a differenciálmű romlott el. A helyzet persze kissé zavaró lehetett, de nem szabadna panaszkodni a csapatra, rám és különösen a Red Bullra. Ez egy őrült sztori.”

„Emellett nekem is voltak lehetőségeim, pontokat is szerezhettem volna. Szóval semmi okom nem lett volna arra, hogy segítsek nekik.” Mivel az F1-ben azért a múltban voltak már hasonló összeesküvések, ezért Cunodát is megkérdezték, hogy szerinte a szurkolók jogosan vetették-e fel ennek lehetőségét.

Ő viszont határozottan félredobta ezt a felvetést. „Nem akarom tudni, és nem is érdekel” – válaszolta a rajongók cinizmusa kapcsán. „Csak szeretném őket megkérdezni, hogy mi van az agyukkal, menjenek el MRI-vizsgálatra, hogy lássák, mi a gond. Vicces, hogy ilyen sztorit kreálnak.”

„A Red Bull Racing és a Scuderia AlphaTauri két teljesen eltérő istálló. Persze nem olyan mértékben, mint más csapatok, de ettől még nem ugyanarról van szó. Mi Olaszországból működünk, ők Angliából, és teljesen eltérő helyzetben is vagyunk” – igyekezett tehát Cunoda a maga módján véget vetni az elméletgyártásnak.

