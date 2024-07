Cunoda az esőnek köszöni silverstone-i egy pontját

A Brit Nagydíjon ismét a pontszerzők közé került az RB egy versenyzője, de míg Ausztriában Daniel Ricciardo volt az, aki az első tízben végzett, addig Silverstone-ban Cunoda Júki tért ide vissza a Kanadai Nagydíj óta először.

A japán versenyző tizedik helyével egy pontot gyűjtött be egy olyan futamon, ami sokak mellett az ő számára is igen bonyolult volt: „Jó verseny volt, de nehéz is. Figyelembe véve, hogy milyen tempónk volt a szabadedzésen, tudtuk, hogy nehéz lesz száraz pályán pontot szerezni, szóval az eső segített az elől lévőkhöz való lemaradásunkat minimalizálni.”

„Az előző versenyeken nem tetszett az eső, de itt most segített nekünk, a segítségével sikerült behúznunk egy pontot. Ideje továbblépni, örülök, hogy végre gyakorlatban is visszaköszönt, amit az előző két futamon megtanultunk a szünet előtti versenyeket megelőzően. Magyarországon gyors és lassú kanyarok is lesznek, remélhetőleg kihasználhatjuk az erősségeinket.”

Christian Horner közben arról beszélt, Cunoda készen állhat a bemutatkozásra a Red Bullnál.