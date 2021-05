Az AlphaTauri japán pilótája az uszoda szekció második sikánjából kifelé jövet ment neki kicsit a szalagkorlátnak autója jobb oldalával. Mivel a sérülés túlságosan is nagy volt a folytatáshoz, így már bőven idő előtt kellett befejeznie a csütörtöki ismerkedést Monacóval.

Az időeredményeket jelző tabellán így csak a 20. tudott lenni. Az edzés után elmesélte, hogy mi történt, és hogy miért nem zavarta meg különösebben ez a hibája. „Szerintem nem nyomtam túlságosan a bejáratnál, inkább csak kifelé fogyott el a tapadás.”

„Eléggé igénybe veszi a gumikat az a szekció, és jött egy kisebb széllökés is, én pedig teljesen elveszítettem az autó hátulját a 15-ös és 16-os kanyar között, utána pedig be kellett fejezzem a gyakorlást. Szombatra van még két szett lágyam, szóval ez nem a legrosszabb forgatókönyv és nem is a világ vége. Így csak többet kell készülnöm, és mindent jobban össze kell raknom.”

Ami a csapattársat, Pierre Gaslyt illeti, a francia pilóta hetedik volt az FP1-en és negyedik az FP2-n, így természetesen örült, hogy ilyen jól sikerült a visszatérése arra a pályára, ahol 2019-ben megfutotta a leggyorsabb versenykört a Red Bull-lal.

„Ez egy nagyon jó nap volt számunkra a tempót tekintve. Már a délelőtt is jó volt, remekül indítottunk. Magabiztosnak éreztem magam az autóban, nagyon keményen nyomhattam, és délután is sikerült a legjobb tízben maradni, szóval elégedett vagyok.”

Gasly saját elmondása szerint a top nyolcat célozza meg a szombati időmérőn. „Jó kvalifikációt kell futnunk. Tudjuk, hogy mennyire fontos az itt, szóval minél több kört akartam futni, megszokni a ritmust, jól érezni magam az autóban, és ez szerintem sikerült is. Tehát boldog vagyok a mai nap miatt.”

„Az időmérőn, ha a pole-ba tudnánk kerülni, akkor oda is kerülnénk. Objektíven nézve, amennyiben el tudunk jutni a Q3-ig, az már remek lenne. Remélem, hogy a legjobb öt környékén tudunk végezni, de azt mondom, hogy a legjobb nyolccal már elégedett lennék” – vélekedett Gasly az esélyeikről.

Verstappen szerint egyszerűen túl lassúak most