Cunoda a szüleit hívta fel először a szerződéshosszabbítása után, de az apjának voltak kétségei

Juki Cunoda nagyon örül az AlphaTauritól kapott szerződéshosszabbításának, erről hosszasan beszélt az AlphaTauri Tauri podcastjában, majd mesélt arról is, hogyan ünnepelte meg a pillanatot. A jó hír Cunoda édesapja számára is megkönnyebbülésnek bizonyult, akinek több aggálya is volt a szerződéssel kapcsolatban.

A fiatal japán pilóta immár második Forma-1-es szezonját tölti, a harmadik pedig jövőre következik. Cunodát tavaly is kellemes meglepetésként érte a szerződéshosszabbítás a Red Bull fiókcsapatánál, ahogyan idén is.

A versenyhétvégék során elkövetett számos baleset és hiba ellenére a csapat mégis bizalmat szavazott neki, és adott neki még egy esélyt. Cunoda rengeteg munka és odaadás után megmutatta, hogy akar javulni, és ez sikerült is, így a kemény munkáját ismét szerződéshosszabbítással jutalmazták.

Arra a kérdésre, hogy kit hívott fel először Cunoda az örömteli hír hallatán, a japán pilóta így felelt: „A szüleimet. Különösen az apám, ő egy kicsit aggódott ezek miatt a dolgok miatt". Cunoda szerint a szülei nagyon izgatottak, különösen a szezon második fele miatt: „A Japán Nagydíj különösen izgalmas".

„Nem sok pénzt költöttem magamra mostanában. Ami jó dolog, jó lépés a tavalyi évhez képest. Összességében jobban érzem magam." Cunoda elment Milánóba és japán ételeket evett a kedvenc éttermében. „Igazi japán ételek, és egy japán séf, ahova mindig egy barátommal megyek. Szóval ez jó volt."

