Cunoda: a háttérben zajló dolgoktól függ a Forma-1-es jövőm

Sebastian Vettel a Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy a jelenlegi idény végén visszavonul a Forma-1-től, ezzel pedig jókora lavinát indított el a pilótapiacon.

Az Aston Martin Fernando Alonsót szerződtette a négyszeres világbajnok helyére, de hiába szerette volna az Alpine a megüresedő autóba Oscar Piastrit ültetni, az ausztrál vélhetően a McLarenhez ír alá az elküldött Daniel Ricciardót váltva.

Ebből is jól látszik, jó néhány ülés kiadó még a 2023-as rajtrácson, ráadásul Mick Schumachernek a Haasnál, Cunoda Júkinak pedig az AlphaTaurinál nincs élő szerződése a következő évre.

Bár Franz Tost csapatfőnök korábban kijelentette, a japánnak jó esélye van megtartani a munkáját a csapatnál, a versenyző látva a pilótapiac alakulását, tisztában van vele, hogy nem feltétlenül rajta múlik minden.

„Természetesen szeretnék jövőre is a csapatnál maradni, de ez a háttérben zajló dolgoktól is függ“ - mondta Cunoda az Autosport/Motorsport.com-nak csütörtökön Spában, amikor a jövőjéről kérdezték.

„Nem tudom, hogyan alakulnak a dolgok, de a magam részéről szeretnék az AlphaTauri versenyzője maradni. Nem látok okot arra, miért ne tehetném meg“ - fogalmazott a japán.

Cunoda 2021-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, és a csapat erre az évre is lehetőséget adott neki, annak ellenére, hogy újonc évében több hibát is elkövetett.

A japán versenyző idén csak három alkalommal szerzett pontot, de mindössze öt egységgel marad el csapattársa, Pierre Gasly mögött és úgy érzi, a megbízhatósági problémák és balszerencse nélkül már előrébb tarthatna.

A hírek szerint a Honda nagy szerepet játszott abban, hogy Cunoda lehetőséget kapjon a Forma-1-ben, annak ellenére, hogy 2021-ben kivonultak a száguldó cirkuszból, bár technikai partnerségben maradtak a Red Bull-lal és az AlphaTaurival.

A pilótától megkérdezték, okoz-e ez bármiféle nehézséget a szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban. „Erről nem tudok nyilatkozni. Tudom, miért teszitek fel nekem ezt a kérdést, de ami engem illet, csak annyit tehetek, hogy magamra és az eredményeimre koncentrálok“ - fogalmazott a versenyző.

„Természetesen szeretnék minél hamarabb választ kapni a jövőmmel kapcsolatban, mert hogy őszinte legyek, jelenleg nem teljesen kényelmes az életem, érzem a nyomást magamon. Ha eldőlne a sorsom, nagyobb önbizalmam lenne és teljesen magamra koncentrálhatnék“ - zárta Cunoda.

