Csout frusztrálja az Alfa Romeo megbízhatatlansága: túl sokszor történt már ez idén

Az azeri versenyhétvégén a két Alfa Romeo közül Csou Kuan-jü tempója volt erősebb, miután Valtteri Bottas maga sem érti, hogy mi történt vele és az autójával a futamot megelőzően, és a Motorsport.com-nak úgy nyilatkozott, hogy Csou „egy másik ligában volt” hozzá képest a hétvége alatt.

Csou már a versenyhétvége előtt is hangoztatta frusztráltságát, mivel érzése szerint az Alfa Romeo folyamatos problémái nem csak az aktuális pontszerzési lehetőségeitől fosztják meg, hanem újoncként hátráltatják a fejlődését is, így érthető módon amikor a 23. körben tájékoztatták arról, hogy (hidraulikai probléma miatt) megint fel kell adnia a futamot, a rádión csak annyit tudott mondani, hogy „ugye most csak szórakoztok, már megint!?”

Érthető módon az F1TV-nek is csalódottan nyilatkozott a kínai pilóta.

„Nagyon jó versenyem volt, egyáltalán nem hibáztam, és kényelmesen zárkóztam felfele a mezőnyben, és már Vettel mögött voltam úgy, hogy esélyem volt még jobb pozícióért harcolnom” – nyilatkozta Csou.

„Alig hittem el, hogy mit hallok, amikor szóltak a rádión, mert már túl sokszor történt ilyesmi az idén. Meg kell oldanunk ezt a problémát, ez a legfontosabb feladatunk. Kulcsfontosságú lenne, hogy be tudjuk fejezni a futamokat, különösen úgy, hogy az elmúlt három versenyen is esélyem volt arra, hogy a pontszerző helyekért harcoljak.”

„A tempóm jobb volt, mint a legtöbb riválisomé, de ezt megint nem tudtuk beváltani semmilyen eredményre, ami nagyon frusztráló.”

Az Alfa Romeo pálya menti mérnöki csapatát összefogó Xevi Pujolar szerint Csou már a szombati időmérőn is bejuthatott volna a Q3-ba, ha pár versenyző „nem csinálna pár furcsaságot a sárga zászlókkal”.