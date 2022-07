Csou „tökéletes” munkája hozzásegítheti őt a 2023-as hosszabbításhoz

A kínai remekül kezdte karrierjét a sorozatban, hiszen rögtön az első futamon pontot szerzett, majd később Kanadában is a legjobb tízben zárt. És ugyan valószínű, hogy az eddigi legemlékezetesebb pillanata a silverstone-i baleset volt, a többi helyszínen nyújtott teljesítményével kivívta főnökei elismerését.

Frederic Vasseur csapatvezető kifejtette, hogy Csou-nak muszáj kivennie a részét az Alfa Romeo konstruktőri pontterméséből, miközben azon gondolkoznak, hogy megtartsák-e az újoncot egy újabb idényre, vagy esetleg az F2-ből felhozzák Theo Pourchaire-t.

A Motorsport.com-nak Vassuer azonban csak áradozni tudott a kínai munkájáról. „Az elején megvoltak a célok, a Q2-be jutás, a pontszerzés, ő pedig mindegyik négyzetet kipipálta már. A Q2-t és a pontszerzést már Bahreinben letudta. Ezek után pedig lépésről lépésre javult, pedig rengeteg gondunk volt a megbízhatósággal.”

„Ezt nem mondtuk el neki, de nagyon örültem, hogy Montreálban is pontot szerzett, mert megérdemelte. Tökéletes munkát végez eddig, nemcsak az autóban, de azon kívül is, mivel ő egy igazi csapatjátékos, remek csapattárs. Mindig extra motivációt ad a srácoknak, pozitív a hozzáállása, ez pedig nekünk is hasznunkra válik.”

A csapatfőnök szerint lényeges, hogy az Alfa mindkét versenyzője képes legyen a pontokért küzdeni, de azt tagadta, hogy ezzel nagyobb nyomást helyeznének Csou-ra. „A nyomás nem a megfelelő szó, ez inkább ösztönzés. Ha a McLarennel és az Alpine-nal akarunk küzdeni, akkor muszáj mindkét autónak pontokat gyűjtenie.”

„Emellett Valtterinek is szüksége van arra, hogy valaki ösztönözze és jobb teljesítményre sarkallja őt. A stratégia szempontjából is fontos szerepe van a második autónak. Én pedig úgy vélem, ő minden pontot kipipál. Ráadásul már az autó fejlesztése terén is vannak saját gondolatai, ő is hozzá tud járulni.”

Az istálló ugyan még nem döntötte el, ki lesz jövőre Bottas csapattársa, Vasseur egyértelművé tette, hogy Csou-nak csak saját magára kell fókuszálnia, és akkor megkaphatja az újabb szerződést.

„Mindenki több mint elégedett vele. Számomra kényelmes szituáció, hogy van néhány pilóta a tarsolyban, akik szintén jól mennek. Neki azonban csak önmagára kell figyelnie, és tényleg elégedett vagyok a munkájával.”

