Csou szerződtetése óta elárasztják a szponzori ajánlatok az Alfát

A csapatfőnök korábban elismerte, hogy a Csou által biztosított anyagi támogatás volt az egyik alappillére annak a döntésnek, hogy jövőre Valtteri Bottas csapattársa lesz, de a vezetési képessége is jelentősen befolyásolta ezt.

Nem csak ez, de az a tény, hogy Csou lesz Kína első Forma–1-es versenyzője, rengeteg lehetőséget biztosít az Alfának marketing szempontból, hiszen a világ legnépesebb nemzetének 2022-ben egy hazai hőst kell támogatnia.

Vasseur elismerte, hogy mekkora lehetőség a sportág számára, hogy Csou a rajtrácson lesz és beszélt arról is, hogy a csapat a bejelentés óta mennyi szponzori megkeresést kapott.

Még több F1 hír: Így élte meg Montoya, hogy kipróbálhatta a Ferrari egyik F1-es autóját

„Nem az a legfontosabb, hogy Csou mit hoz magával, de óriási a nyüzsgés. Szerintem ez egy hatalmas lehetőség a cég számára, mert az elmúlt néhány hétben több szponzor hívott, mint az elmúlt 25 évben. Az összes leendő szponzor, vagy jelenlegi szponzor számára is hatalmas lehetőség,és ebbe az irányba fogunk haladni“ - mondta Vasseur a Motorsport-Magazinnak adott interjújában.

„Úgy gondolom, hogy számunkra, a cég számára és a többi csapat vagy általában a Forma-1 számára is nagy lehetőség. Szerintem működhet, ha Csou teljesít a pályán. Ez mindig az egyensúlyról szól. Nézd meg, mit csinál most a Formula–2-ben. Meggyőződésem, hogy ugyanerre képes a Forma–1-ben is."

Csou jövőre egy tapasztalt csapattársat kap az Alfa Romeónál Bottas személyében és Vasseur elmondta, hogy a finn élmezőnyben eltöltött ideje mennyit segít majd a csapatnak. Ezzel együtt hozzátette, hogy a fiatalságot és a tapasztaltságot szerették volna keverni, mivel a Forma–1 jövőre egy új korszak felé tart.

„Szükséged van azonban legalább egy valakire, akinek sok Forma–1-es tapasztalata van. Szerintem nehéz lenne két újonccal indulni. Monza óta három pole-pozíciója volt Bottasnak, Hamiltonnak pedig csak kettő, szerintem ez egy jó mérce" - viccelődött Vasseur, amikor Bottas képességeiről kérdezték.

Prost: Max nélkül Hamilton nem lenne ilyen jó