Csou nyitott arra, hogy viszatérjen az Alpine-hoz

Továbbra is kérdéses, hogy ki kaphatja meg a Sauber egyetlen szabadon maradt ülését, hiszen Nico Hülkenberget nem is olyan régen leigazolta az alakulat. Az Audi 2026-os belépésével nagy lehetőséghez juthat az, aki megkapja a lehetőséget, ami természetesen Csou-t is foglalkoztatja.

„Úgy gondolom, hogy a másik [Sauber] ülés még mindig szabad, szóval még mindig van egy lehetőségünk” – vélekedett a lehetőségeiről a kínai versenyző, aki szíve szerint maradna a jelenlegi csapatnál a következő években.

Mint ismert, Csou annak idején az Alpine juniorja volt, a franciák támogatták az útját, a kínai pilóta pedig mind Alonsónak, mind pedig egykori alakulatának nagy hálával adózik. Az sem kizárt, hogy a felek ismét egymásra találnak 2025-ben.

„Az Alpine-nal mindig is nagyon jó kapcsolatom volt a múltban, mert ott tényleg segítettek abban, hogy esélyhez jussak a Forma-1-ben” – jelentette ki ki Csou a Motorsportweek.com közlése alapján arra utalva, hogy visszatérhet a franciákhoz.

„És aztán nagyon hálás vagyok, hogy akkoriban az Alfa Romeóhoz és a Sauberhez csatlakoztam, hogy megkaptam a lehetőséget. Szóval most nyitott vagyok más csapatokra, vagy nyitott vagyok a jövőmről szóló tárgyalásokra.”

Az biztos, hogy Csou nem akar visszalépést tenni a karrierjében, így azt elképzelhetetlennek tartja, hogy egy Mick Schumacheréhez hasonló lépést tegyen abban az esetben, ha nem marad helye a rajtrácson.

„Nem akarok tartalék lenni, nem akarok egy évet kihagyni. Nem hiszem, hogy a pályafutásom ilyen időszakában (ez jó lenne), nem igazán akarok egy évet kihagyni, mert a Forma-1-ben, ha az ember egy évet kihagy, nehéz visszatérni.”

