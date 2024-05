Csou nem vár az Audira, máshol keres ülést magának

A Sauber továbbra is nulla ponttal áll, ezzel pedig a konstruktőri bajnokság utolsó helyén tanyáznak. Korábban Valtteri Bottas jelentette ki, hogy a látszat ellenére remek munkát végez, ugyanakkor a számok mást mutatnak.

Csou szintén beleszürkül a mezőnybe, hiszen az eddigi nyolc futam alatt még csak a pontzóna közelébe sem tudott férkőzni. Habár a kínai nem maradt el túlságosan a finntől, arra nem igazán számít, hogy maradhat az Audinál, így pedig a lehetőségeit keresgéli.

„Figyeljük az összes felmerülő lehetőséget” – jelentette ki Csou Monacóban a jövőjével kapcsolatban. „Természetesen az egyik lehetőség továbbra is az itteni, de azt is vizsgálom, hogy mi a legjobb a jövőm szempontjából.”

„Már most nagyon fontos, hogy elég korán kezdjük (a tárgyalásokat), már csak a versenyzői piac miatt is. Én itt a munkámat végzem, de az világos, hogy már most elkezdtünk beszélgetni több különböző csapattal.”

Elméleti síkon a Haas mentőövet dobhat Csou számára, továbbá a Williamsnél lehet még egy kiadó ülés, ám más opciók nem igazán állnak a Sauber-pilóta rendelkezésére, akinek most már nagyon kellene egy kiváló eredmény.

„A dolgok most még nem dőltek el, csak várjuk, hogy mi a legjobb papíron. Idén egyértelmű, hogy nem akarok az a fickó lenni, aki a végleges megerősítésre vár az ülésével kapcsolatban.”

Eközben Jos Verstappen rávilágított arra, hogy a fia, Max Verstappen elképesztő munkát végez hétről hétre, hiszen többet hoz ki az autójából, mint ami benne van.