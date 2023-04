Csou már Bottas szintjén van az Alfa Romeo szerint

Miután első szezonjában csak nyomokban tudta megmutatni, mire képes valójában, a kínai versenyző 2023-ban azonnal erősen kezdett. Bár Bahreinben Bottas mögött végzett, Szaúd-Arábiában az időmérőn és a versenyen is megelőzte finn csapattársát az Alfa Romeo számára balul sikerült hétvégén.

Melbourne-ben mindkét pilóta szenvedett az autó egyensúlyával, de Csou ismét Bottas elé kvalifikálta magát, majd a futamon pontokat is szerzett kilencedik helyével – Bottasnak Bahreinből volt egy nyolcadik pozíciója. Az Alfa Romeo pálya melletti mérnökeit vezető Xevi Pujolar dicsérte Csout, amiért ekkora lépést tett előre második évében:

„Úgy látom, Csou emeli a tempóját és azt mondanám, a két pilóta már eléggé egy szinten van. Ez jó hír a számunkra. Ausztráliában az időmérő nem sikerült jól, de az előtte lévő kettőn közel kerültek a Q3-hoz, ami nekik és a csapatnak is jó.”

Csou már a téli tesztek eleje óta magabiztosabbnak tűnik és ennek az érzésének Melbourne-ben hangot is adott. Pujolar szerint elsősorban ennek köszönhető az, hogy a 23 éves versenyző javulni tudott 2023-ra:

„Sokkal magabiztosabb lett. Az autó megváltozott, de a Forma-1-ben ezekkel a gumikkal… Jó, a gumik is változtak egy kicsit, de a csapat ugyanaz maradt. Valtterivel is jól együttműködik és ennek köszönhetően tudunk együtt haladni csapatként, ami az ő önbizalmát is emeli.”

Mielőtt a melbourne-i káoszt kihasználva megszerezte idei első pontjait, Csou úgy érezte, hogy az Alfa Romeo saját erőből is közel van ahhoz, hogy betörjön az első tízbe, de a kis részletek nagyon sokat számítanak a szoros középmezőnyben:

„Egyértelmű, hogy három-négy csapat tisztán a többiek előtt van, de a nyolcadik helytől nagyon szoros a dolog. Bárki megszerezheti ezeket az utolsó pontszerző helyeket, ez a célunk nekünk is. Nem is vagyunk messze tőle, az apró részletek viszont nagyon sokat számítanak.”