Csou kíváncsisága révén Bottas is könnyebben tud neki segíteni

A finn korábban elmondta, hogy szeretné segíteni a kínai pilótát a lehető legtöbb dologban, ez pedig így is történik, hiszen Csou már korán lenyilatkozta, hogy hálás azért, amiért Bottas nyitottan áll hozzá az ő segítéséhez.

A The Race-nek elmondta a tízszeres futamgyőztes, hogy igyekezett is proaktív lenni ilyen téren, de Csou saját megközelítése is könnyebbé teszi a folyamatot. „Elég természetesen jön ez számomra. Ha látom, hogy egy bizonyos területen nehézségei vannak, akkor megpróbálom megosztani vele a visszajelzéseimet.”

„Ugyanakkor ő is nagyon jó abban, hogy kérdéseket tegyen fel, miközben igazán gyorsan is tanul. Ha gondja van valamivel, vagy nem biztos valamiben, legyenek azok a beállítások vagy az autó vezetése, mindig kérdez.”

Még több F1 hír: Alonso: nem tudjuk utolérni a Ferrarit

„Számára jó, hogy jelenleg megvan a versenytempója, ez az erőssége. Egyetlen körön még van min javítani, de ez a tapasztalattal jönni fog. Én pedig szeretném, hogy igazán erős csapattársak legyünk. Ezért is akarok neki segíteni, mert mindkettőnknek pontokat kell szereznie.”

Csou egyébként elég nagy nyomást helyezett magára debütálása előtt, hiszen azt tűzte ki célul, hogy az időmérőn bejut a Q2-be, a futamon pedig pontot szerez. Ez végül össze is jött neki Bahreinben, Bottas pedig végig igyekezett csökkenteni rajta a nyomást, és bátorítani őt, hogy meg tudja csinálni.

„Igazából senki sem helyez rá nyomást. A jelenleg látott fejlődése teljesen rendben van. Idővel pedig egyébként is csak jobb és jobb lesz.” Az Alfa Romeo idén már három futam után annyi ponttal rendelkezik, mint amennyit tavaly összesen szereztek.

Ez főként annak is köszönhető, hogy már korán leállították a tavalyi autó fejlesztését, így az idei masinájuk jóval versenyképesebb. Fred Vasseur csapatfőnök pedig tudja, hogy sok múlik azon, Csou mennyire gyorsan tudja felvenni az F1 ritmusát, és milyen közel tud kerülni jóval tapasztaltabb csapattársához.

Ennek megfelelően pedig az idény előtt meg is kérte Bottast, hogy ha lehet, minél többet próbálja meg segíteni a kínait. „Tudja, hogy a szezon első fele kritikus jelentőségű Csou számára, mert az első eredmények alapján elmehet az egyik vagy másik irányba.”

„Teljes mértékben megérti, hogy támogatnia kell őt, mert csak így érhetnek el jobb eredményeket. Egyszerűen pozitív hozzáállásra van szükség, és ez számít igazán. Múlt télen hosszan beszélgettünk Valtterivel erről. Nem kellett azonban meggyőznöm, mert egyből megértette” – zárta mondandóját Vassuer.

Az Alfánál örülnek, hogy már nem a mezőny végén kullognak