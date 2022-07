Csou: jól vagyok, a glória megmentette az életemet

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 1 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 2 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 3 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 4 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 5 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 6 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 7 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 8 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 9 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 10 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 11 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 12 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 13 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 14 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 15 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 16 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 17 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 18 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 19 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13 at the start of the race 20 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race 21 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race 22 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 23 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 24 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 25 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 26 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 27 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car 28 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 29 / 83 Fotót készítette: LAT Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 30 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 31 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 32 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 33 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 34 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 35 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 36 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 37 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 38 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 39 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 40 / 83 Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 41 / 83 Fotót készítette: LAT Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 42 / 83 Fotót készítette: LAT Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 43 / 83 Fotót készítette: LAT Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 44 / 83 Fotót készítette: LAT Images

Medical staff attend Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 after crash 45 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

medical staff attend to Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 after crash at start of race 46 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, as a crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds 47 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 48 / 83 Fotót készítette: Steven Tee / Motorsport Images

Marshals extract Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his damaged car after a crash on the opening lap 49 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, as a crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds 50 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

A crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds at the start 51 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, slides across the gravel upside down after a crash at the start 52 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, slides across the gravel upside down after a crash at the start 53 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, slides across the gravel during a crash at the start 54 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, slides across the gravel during a crash at the start 55 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 56 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 57 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 58 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 59 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 60 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 61 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race 62 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 63 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 64 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 65 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 66 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 67 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 68 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The race gets under way and a huge crash unfolds involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 69 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The FIA Medical team at the scene of a crash for Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, at the start 70 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 71 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 72 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 73 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 74 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 75 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 76 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, at the start of the race 77 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Medical aid assists Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, after a crash on the opening lap 78 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, as a crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds 79 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes W13, as a crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds 80 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

A crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds at the start 81 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

A crash involving George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, unfolds at the start 82 / 83 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images