Csou ambiciózus célja a hazai futamára, ahol „történelmet írna”

A svájci gárda ebben a szezonban eddig főként az elrontott kerékcserék miatt került rivaldafénybe, ez pedig némileg elfedte az autójuk olykor ígéretes tempóját, hiszen a versenyzők rendre a mezőny utolsó harmadában zárták a futamokat.

A legutóbbi Japán Nagydíjon azért már sikerült valamennyit javítani a bokszmunkán, és Kínára állítólag a végső megoldás is megérkezik a gondjaikra, így nem csoda, hogy Csou erős hazai szereplésben reménykedik, és elmondta, hogy a pontszerzés lesz a legfőbb célja.

„Nem is lehetnék ennél izgatottabb, amiért végre hazai pályán versenyezhetek Sanghajban. Az, hogy én lehetek az első kínai pilóta, aki az F1-ben Kínában versenyez, nagyon sokat jelent számomra. Elképesztő boldogsággal, büszkeséggel és felelősséggel tölt el. Ez nem csak egy futam számomra: négy év kihagyás után a bajnokság végre visszatér, és egy kínai pilótával a mezőnyben történelmet fogunk írni.”

Csou abban is reménykedik, hogy a jelenléte a következő generációk számára is inspiráló lehet, és így talán a hazájában is többen indulnak el a motorsportok útján. „Ez egy lehetőség, hogy inspiráljam és kikövezzem az utat a jövő generációinak. Láttuk, mekkora szenvedély övez minket, amikor elérhetővé váltak a jegyek, hiszen órák alatt elfogyott az összes. Az országom szereti a versenyzést, és évek óta erre a pillanatra vár.”

A Sauber fiatalja ettől függetlenül nem hagyná, hogy az őt körülvevő felhajtás elvonja a figyelmét a pályán zajló eseményekről. „Továbbra is a teljesítményem kerül fókuszba. Amint kimegyek a pályára, úgy fogom ezt kezelni, mint minden más hétvégét, és keményen fogok dolgozni azért, hogy a legtöbbet hozzam ki az autóból.”

„Alig várom, hogy mindent beleadhassak, megoszthassam a szenvedélyt a pályán és otthon dolgozó csapattal, és új fejezetet nyissak a kínai motorsport történetében együtt a közönséggel.” És ahogy már mondta, Csou az idei első pontszerzésével tenné fel a koronát a hétvégi munkájára.

Mindezt ráadásul egy sprinthétvége keretében teheti meg, amely kapcsán viszont több pilóta sincs túl jó véleménnyel.