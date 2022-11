Csou a jövőben igyekezne elkerülni Bottas korábbi problémáját

A kínai versenyzőnek már csak két futama maradt az újoncévéből, és összességében elmondható, hogy meggyőzően teljesített 2022-ben. Rögtön a debütálásakor pontot tudott szerezni, és ugyan jelenleg csak 18. a tabellán, ez inkább köszönhető az Alfa Romeo gondjainak, mintsem az ő teljesítményhiányának.

Ezt pedig a csapat is jól tudja, így Fredric Vasseurék bizalmat szavaztak neki 2023-ra is. Csou pedig elmondta, hogy mindig is bízott abban, hogy lesz folytatás számára, még ha ez nem is tűnt mindig egyértelműnek.

„A nyár felénél úgy éreztem, elég komoly esély nyílhat a hosszabbításra, de persze még várod a megerősítést, mert ebben a sportban semmi sem biztos, amíg az nincsen papírra vetve. Jó volt azonban mindent lerendezni és bejelenteni Szingapúrban” – mondta Csou a GiveMeSportnak.

„Jó, ha az emberek azt várják, hogy új szerződést fogsz kapni, mert az azt jelenti, hogy tisztelik, amit a pályán csinálsz. Megmutattad, hogy képes vagy teljesíteni, megvan a tempód, így azt gondolják, az ülésnek jövőre is az enyémnek kéne lennie.”

A következő szerződése tehát csak 2023-ra szól, de a kínait ez nem igazán aggasztja, mivel élvezi a nyomást, és szerinte a többéves megállapodások egyébként is később szoktak érkezni egy pilóta pályafutásában.

„Számomra ez normális, mert újoncként általában csak egy évet kapsz. Szerintem egyikünk számára sem jó, ha rögtön hosszú távra szerződünk, mert nem tudod, mennyire leszel jó a Forma–1-ben. A nyomás így továbbra is marad, tehát jól kell teljesítenem, mindent ki kell hoznom magamból, ez pedig fókuszáltan tart.”

„A következő évben ismét szintet kell lépnem idénhez képest, és egyre jobbá és jobbá kell válnom. Én viszont örömmel boldogulok ezzel, mert mindenkinél ez a helyzet az első pár évben, majd csak utána jöhetnek a hosszabb kontraktusok” – fogalmazott Csou.

