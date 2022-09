Csőstül jön a baj a Ferrarinál: később érkeznek meg az erőforrások Monzába

Utoljára 2019-ben rendeztek nézők előtt Forma-1-es futamot Monzában, így hatalmas várakozás előzi meg az olaszországi versenyhétvégét. A Ferrari természetesen gőzerővel készül, hogy jó teljesítményt nyújtson hazai közönsége előtt, ám nem minden alakul a tervek szerint.

A vörösök pazarul kezdték a szezont, az első három futamból kettőt is Charles Leclerc nyert meg, az azóta eltelt tizenkét versenyből viszont tízet is Max Verstappen húzott be és immáron 109 ponttal előzi meg a monacóit a pilóták tabelláján.

Hogy legalább ideiglenesen csökkentse tempóbeli hátrányát, a Ferrari a monzai szabadedzéseken visszanyúl egy korábban használ futóműhöz és egy jóval agresszívebb motorbeállításhoz, amivel kockáztatja ugyan, hogy újabb technikai problémával nézzen szembe, ám közelebb kerülhet a Red Bullhoz.

Az erőforrások viszont a tervezettnél később érkeznek meg a versenyhelyszínre, ugyanis kisebb problémával szembesült a csapat. A Zandvoortból Monzába tartó teherszállító kamionjaik közül az egyik kigyulladt, miután meghibásodott a fékje.

A pórul járt kamionhoz tűzoltókat is kellett hívni, hogy eloltsák a lángokat, öröm az ürömben a maranellóiak számára, hogy a kár nem tűnik súlyosnak. Mattia Binottóék már csak abban bízhatnak, hogy ezzel ki is fújt a balszerencséjük erre a hétre és sikeres versenyt zárhatnak a tifosi előtt.

