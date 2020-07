Csodálatos, lenyűgöző képeken az eső áztatta F1-es időmérő a Red Bull Ringről

A szombati nap több meglepetést is hozott a nagy esőzésben. Lewis Hamilton rajtelsősége minden bizonnyal nem tartozott a meglepetések közé, de az már inkább, hogy 1.2 másodpercet adott a második helyen zárt Max Verstappennek.

A TOP-5-ben végzett még Carlos Sainz Jr. és Esteban Ocon is, akik nagyon gyorsan „úsztak” a Red Bull Ringen és kiváló munkát végeztek. A Renault pilótája előrébb is végezhetett volna, de így is elégedett volt, és sok pontot gyűjthet ma délután.

Ma már szárazak lesznek a körülmények, de annyira megkavarodott az erősorrend, hogy senki sem lehet biztos a végeredményben. A Mercedesnél is aggódnak a kerékvetők miatt, amik nagy gondot okoztak számukra egy héttel ezelőtt.

A Red Bull megerősítette az alkatrészeit, és a Mercedes is reagált a történtekre, de ha a címvédő autójával ismét gond lesz, azt Max Verstappen könyörtelenül kihasználhatja. A versenytempót tekintve nincs messze a riválistól.

Amikor még Hamilton is nehezen hiszi el...

