Csípősen szúrt oda a Ferrari F1-es csapatfőnöke a Mercedesnek

A nagyon biztató jelek után végül „csak” a harmadik és az ötödik helyen ért célba a Ferrari két pilótája, Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. Imolában, így pedig továbbra is stabilan őrzik a második pozíciójukat a csapatbajnokságban.

Tavaly a Scuderia a Mercedesszel vívott nagy csatát a konstruktőri ezüstért, amelyet végül a német istálló szerzett meg, 2024-re viszont a Ferrari és a McLaren is egyértelműen az Ezüst Nyíl elé lépett.

Az Emilia-Romagna Nagydíjra a Mercedes is készült fejlesztésekkel, de végül csak 15 pontot gyűjtöttek, ennek kapcsán a Ferrari csapatfőnökét, Frederic Vasseurt kérdezték arról, hogy szerinte előrelépett-e a Mercedes:

„Hogy előreléptek-e? 28 másodperccel végeztek Charles mögött a versenyen, szóval igen, szerintem egy kicsit közelebb kerültek hozzánk” – pirított oda a Mercedesnek a csapatfőnök.

Amikor pedig arról kérdezték, hogy minden pályán versenyképes lehet-e a Ferrari a fejlesztési csomagja után, izgalmas futamokat vetített előre a válaszával Vasseur:

„Pályáról pályára eltérőek lesznek az erőviszonyok a beállítási kérdések és az autók karakterisztikája miatt. Most Monacóban megyünk, aztán Kanadába, amelyek nagyon különböző pályák, és az eredmények is mások lesznek.”

„Ez is része annak a show-nak, ami a Forma-1. Most olyan helyzet van, hogy 5-6 autó is képes lehet a győzelemre” – fogalmazott a francia a Motorsport.com olasz kiadása szerint.

