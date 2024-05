Csapattársa nem érti, „mi ez a felhajtás” Magnussen miami versenyzése kapcsán

Magnussen védekezése és manőverei sokaknál kiverték a biztosítékot, és egyesek szerint akár már most el kellett volna tiltani a Haas pilótáját, aki a hétvége folyamán beismerte, hogy minden büntetésével egyetért, de kénytelen volt úgy versenyezni, ahogy.

Imolában most Hülkenberget is megkérdezték a helyzetről, a német pedig elmondta, hogy meg tudja érteni Magnussent, mivel csapatuk szoros csatában van a konstruktőri bajnokságban az RB-vel. „Nem igazán vagyok tisztában annak részleteivel, hogyan kapta meg a pontokat az egyes incidensekért” – mondta Magnussen büntetőpontjai kapcsán.

„Én azonban úgy érzem, hogy az utóbbi másfél évben voltak olyan esetek, melyekért nem feltétlenül járt volna neki büntetőpont. Miamiban viszont a nyolcadik helyért ment a sprinten, ami egy pontot jelent, és számunkra ennek valódi értéke van. Szóval nem lepett meg a versenyzése, és vélhetően ez nem csak miattam volt, hanem a kettő kombinációja miatt.”

Hülkenberg ezzel arra utalt, hogy Magnussen részben az ő helyezését próbálta védeni Lewis Hamiltonnal szemben a miami sprinten, és azért versenyezett olyan keményen, de közben ő maga is pontot akart szerezni a szoros konstruktőri csata miatt. „Mindenki tudja viszont, hogy Kevin mellett az egyik legnehezebb elmenni, ezért nem igazán értem, mi ez a felhajtás.”

A jövőre már a Saubernél vezető pilóta eközben arra is rácáfolt némileg, hogy Magnussen csak őt próbálta védeni, mivel szerinte már egyébként is meglett volna a hetedik pozíció. „Én nem teljesen értek egyet ezzel, mivel addigra már bőven előrébb voltam, és amúgy is bebiztosítottam volna a helyezésem. Ő eközben továbbra is azért az egy pontért küzdött, szóval kicsit el kell választani a kettőt egymástól.”

Hülkenberg végül azért még hozzátette, hogy talán valóban érdemes lenne megvizsgálni a büntetőpontok rendszerét, mert nem biztos, hogy fair, ha valakit egy futamra eltiltanak.

Nagyon úgy tűnik viszont, hogy az FIA bekeményít a büntetések terén...