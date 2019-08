Csapatfőnöke szerint Kvjat készen áll arra, hogy ismét a Red Bullban szerepeljen

Hatalmas az öröm a Toro Rosso csapatánál: Fennállásuk második dobogós helyezését érték el több, mint tíz évvel Sebastian Vettel 2008-as monzai győzelme után (amely egyébként hasonlóan kaotikus egy futam volt). Ezúttal az orosz Daniil Kvjat tudott a dobogó harmadik fokára felállni, és azon kevesek közé tartozott, akik hiba nélkül tudták lehozni a Német Nagydíjat. Amikor Franz Tost csapatfőnököt arról kérdezték, hogy ez bizonyítja-e az orosz tehetségét, így válaszolt:

„Ő már a Red Bullnál is tehetséges volt, két évvel fiatalabb volt, mint Ricciardo, és egy év után, amikor Vettel átigazolt a Ferrarihoz, már az autójukban is ült. Azóta rengeteget tanult, még tavaly a Ferrari szimulátorában, és a mostani 11 versenyen is. Nagyon jó úton van most, és nagyon örülünk neki. A Formula Renault-ban, vagy a GP3-ban is láttuk, hogy minden adottsága megvan a versenyhez, csakúgy, mint az első évéből nálunk.”

Az osztrák azt is elmondta, hogy ha Helmut Markóék úgy döntetnének, ismét adnának egy esélyt Kvjatnak, ő szívesen elengedné őt, és szerinte versenyzője készen is állna erre a kalandra:

„Természetesen elengedném. A Red Bull döntése, hogy melyik csapatban ki szerepel. Mondjuk én remélem ,hogy mind az ő, mind a mi párosunk változatlan marad, mert szerintem a mostani az egyik legerősebb felállásunk. És ez roppant boldoggá tesz. Daniil készen áll arra egyébként, hogy visszamenjen a Red Bullhoz, már jó sok idő eltelt a legutóbbi ottani szereplése óta, sokkal tapasztaltabb, és jobban tudja kezelni az ezzel járó nyomást. Szintet lépett azóta.”

„Épp ezért mondom, hogy egy pilótának mindig kell három év Toro Rosso, mielőtt átmennek a Red Bullhoz. Az már egy másik szint. Győzelmekért, bajnoki címekért harcolnak, ami sokkal nagyobb nyomásban csúcsosodik ki, mint amit a Toro Rossónál átélhetnek, amelynek feldolgozásához mindenképpen idő kell.”

Pierre Gaslynak nem adatott meg ez a három év, és küszködik is az anyacsapat kötelékében, amely felveti a kérdést, hogy nem volt-e kicsit korai felhívni őt hozzájuk? Tost szerint de, azonban biztos benne, hogy a francia magára fog találni előbb, vagy utóbb:

„Túl korai volt. Mind ismerjük Pierre-t, egy magasan képzett versenyző. Nagyon sokra tartom, bár ez az év... Nem volt túl szerencsés, és nem tudja azt hozni, amit maga is várhatott magától. De azt sem szabad elfelejteni, hogy Max Verstappen már teljesen befészkelődött a csapatba, ez már az ötödik szezonja az F1-ben, és hihetetlenül gyors. A kocsi pedig nem feltétlenül Pierre-re van szabva, és ehhez hozzá kell szoknia. Ez időbe telik azonban, és remélem, meg is kapja ezt majd a csapattól, mert előbb, vagy utóbb magára fog találni, és erre fogadni is mernék.”

