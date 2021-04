Csapatfőnöke szerint Cunoda „sok hasonlóságot” mutat több korábbi Red Bull-os tehetséggel

Cunodát az utóbbi évek legjobb újoncának nevezte Ross Brawn a bahreini idénynyitót követően, ahol a 13. helyről rajtolva, szép előzéseket bemutatva sikerült a japánnak a kilencedik helyig feljönnie, így rögtön pontokat is tudott szerezni első F1-es bevetésén.

A korábban Toro Rosso néven futó AlphaTauri híres arról, hogy sok nagy tehetséget nevelt már ki testvércsapatának, a Red Bullnak, hiszen többek között náluk mutatkozott be anno a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel, vagy a mostani mezőny egyik legjobbjának tartott Max Verstappen is.

A Crash.net arról kérdezte ennek kapcsán Tostot, hogy Cunoda mennyire jó a csapat korábbi tehetséges versenyzőihez viszonyítva. „Sok hasonlóságot lehet látni a többi pilótával, akik a Red Bull programjából érkeztek” – kezdte a csapatfőnök.

„Először is, mindannyian tehetségesek, máskülönben nem lennének benne a programunkban. Emellett pedig hihetetlenül fókuszáltak, higgadtak, és a céljuk, hogy jól menjenek. Engem még mindig az nyűgöz le Jukiban, hogy milyen gyorsan tanul.”

„Erős a fékezéseknél. Az autót is jól tudja irányítani, és máris egészen jó visszajelzéseket ad az autó viselkedéséről, és segít is a mérnököknek jól beállítani azt, ez pedig egyáltalán nem olyan megszokott valakitől, aki csak most lépett fel az F2-ből.”

„Bahreinben az egész hétvégén jól dolgozott, és remélem, hogy egy megbízható autót tudunk alárakni, mert meg vagyok győződve arról, hogy esélye lehet bejutni a Q3-ba az időmérőn. Ez lesz a kitűzött cél.” Cunoda hamar megugrotta a különböző kategóriákat, Tost szerint azonban nem olyan nehéz az F2-ből az F1-be jönni, mert sok minden múlik a pilótán.

„Nem hiszem, hogy annyira nehéz lenne. Mindig a versenyzőn múlik és az ő képességein, továbbá azon, hogy mennyi idő áll a rendelkezésére. Juki esetében pedig egy eléggé intenzív téli programon vagyunk túl, ez pedig nemcsak a pályára igaz, de a gyárban végzett munkára is.”

Tost szerint a mostani fiatal versenyzők, akik az F3-ból és F2-ből érkeznek, jóval felkészültebbek, mert már nagyon korán elkezdik a gokartozást, és elég sok tapasztalatra tesznek szert a különböző együléses szériákban is, mire bekerülnének az F1-be, így az itteni sebesség már nem igazán lepi meg őket.

