Csapata szerint Alonso a mezőny legjobb négy versenyzője közé tartozik

Az első néhány nehézkesebb verseny után Alonso a tavalyi évben szépen belelendült, és a végén több pontot tudott szerezni, mint csapattársa, Esteban Ocon, valamint hosszú idő után újra a dobogón ünnepelhetett.

A kétszeres bajnok nagy lelkesedéssel várta az új szabályokat, mivel továbbra is az egyik célja, hogy megszerezze harmadik sikerét is a királykategóriában. 2021-ben pedig láthattuk, hogy elsősorban nem rajta, hanem inkább az autóján múlik, hogy erre lesz-e még egyáltalán esélye.

Fry, aki karrierje nagy részében, köztük a McLarennél és a Ferrarinál is dolgozott már Alonsóval, továbbra is a világ legjobb versenyzői közé sorolja őt. „Fernando a legjobb négy között van” – mondta a Motorsport.com spanyol kiadásának, bár azt már nem fejtette ki, hogy pontosan hanyadik helyre teszi őt.

A szakember viszont még arra is felhívta a figyelmet, hogy Alonso azért is akkora segítség nekik, mert rengeteg mindent megélt már az F1-ben, több szabályrendszerben is versenyzett, így nagyon komoly tapasztalatot halmozott már fel.

„Segít, hogy mindent mindig jobban csináljunk, ez pedig lelkesítő, hiszen sok eltérő típusú autóval ment már karrierje során. Fontos, hogy legyenek eltérő vélemények, amikor ennyire eltérő autókra váltunk” – fogalmazott Fry.

Az Alpine eddigi felkészülése viszonylag jól alakult, bár a barcelonai teszt utolsó napján elfüstölt az autójuk, aminek nyilván nem örültek, viszont azt is elmondták, hogy eddig egyáltalán nem a sebességre mentek rá, így a köridejeik nem relevánsak.

Ennek fényében Bahreinben már talán jobban kimutatják majd a foguk fehérjét, és idővel az is ki fog derülni, az Alpine mennyire épített jó autót az új szabályokra. Ami pedig a már 40 éves Alonsót illeti, szerintetek helytálló Fry véleménye, és valóban ott van a négy legjobb pilóta között?

