Csak Verstappen győzhetné le Hamiltont?

Lewis Hamilton 2014 óta egy kivétellel minden szezont megnyert a Mercedes színeiben. 2016-ban is a német gyártó versenyzője lett a befutó, csak a pilótát Nico Rosbergnek hívták, aki azzal la lendülettel be is jelentette a visszavonulását, sokkolva ezzel a királykategóriát, miközben a csapattársának esélyt sem adott a visszavágóra.

Hamilton időközben ötszörös világbajnok lett és nagyon úgy fest, hogy jövőre mindössze egy címre lesz Michael Schumacher nagy rekordjától, ami sokáig megdönthetetlennek tűnt. Lewis remek helyzetben van ehhez, és minden bizonnyal jövőre is egy nagyon gyors Mercedest fog vezetni abszolút favoritként.

Vannak, akik minden idők legjobbjának mondják Hamiltont, de ezzel sokan nem értenek egyet, és szerintük, ha egy igazán versenyképes pilóta lenne a csapattársa, akkor legyőzhetné őt. A korábbi szavazásunk ezzel volt kapcsolatos, miszerint szerintetek ki az a versenyző, aki ugyanabban, vagy egy hasonlóan jó autóban a legnagyobb eséllyel győzhetné le Hamiltont.

A kérdésre több mint 15400 szavazat érkezett. A többség Max Verstappenre adta le a voksát, ami 54%-ot jelent. Ezzel szemben Charles Leclerc is csak 23%-ot kapott, míg Sebastian Vettel még kevesebbet. A németre mindössze 14% szavazott, addig ez Daniel Ricciardónál 4%-ot jelentett. A második legkevesebb voksot pedig az a verzió kapta, hogy a listán nem szereplő, más versenyző lenne képes Hamilton legyőzésére. Ez 8% volt.

