Csak úgy porzott a Hungaroring kanyarja: látványos képek a helyszínről

A Magyra Nagydíj ideje alatt természetesen nemcsak a Forma-1 mezőnye gurult pályára, hanem többek között az F2-es és az F3-as mezőny is. Ennek voltak jó és rosszabb hatásai is a Forma-1-re. Egyrészt a támogatói szériákkal több gumi kerül fel az aszfaltra, ami így jobb tapadást biztosít, másrészt az esetleges olajfolyásokkal nehezebbé válhat a helyzet, mint azt láthattuk is az FP3 előtt.

A magyar csapat azonban gyors és kiváló munkát végzett a takarítással, így csak 10 percet csúszott az utolsó szabadedzés, de az 1-es szektorban végzett munkálatok miatt egy ideig a pilóták nagyon látványos módon poroltak, és néhol csúszkáltak is. Alább erről nézhettek meg egy nagyobb képgalériát, immáron a nyári szünet részeként.