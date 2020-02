Az év végére kerülhet át a Kínai Nagydíj a koronavírus miatt

Idén a negyedik futam lenne a kínai, amely kapcsán azonban folyamatosan növekszik az aggodalom. A koronavírus kínai terjedése miatt már egy sor sporteseményt elhalasztottak vagy lemondtak a szervezők, és Sanghaj is hasonlóan járt el a közeljövőre tervezett események kapcsán.

A Formula E-ben már rendelkeztek a kínai ePrix elhalasztásáról, ám még bíznak benne, hogy későbbi időpontban megrendezhető lesz a sanyai futam. A Forma-1-ben ugyanebben reménykednek arra az esetre, ha a sanghaji nagydíjra a tervezett április 19-i időpontban nem kerülhet sor.

"Azt hiszem, hogy ha úgy alakul, hogy nem lehet áprilisban, akkor elhalasztják. Nyitva fogjuk hagyni a lehetőségét annak, hogy az év folyamán még megrendezzük a versenyt. Kína nagyon izgalmas, növekvő piac. Mi szeretnénk kínai versenyt" - mondta Ross Brawn.

Ugyanakkor azt a Forma-1 technikai főnöke nem látja járható útnak, hogy Kína dátumot cseréljen egy másik helyszínnel. "Valószínűleg nem ezt tesszük. Inkább keresnénk egy rést, ahol megrendezhetjük a versenyt az év vége felé" - mondta a szakember a Kínai Nagydíj kapcsán.

Még több F1 hír: Hivatalos: a koronavírus miatt elhalasztják a Sanya Formula E versenyt Kínában

"A helyzet nagyon bonyolult. A kínai promóterekre és hatóságokra várunk, hogy meghozzák a végső döntést, és meg is fogják hozni. Minden márciusi nyilvános eseményt töröltek, semmilyen sportesemény nem lesz" - tette hozzá Brawn. "Ez egy tragikus és nehéz helyzet, azt hiszem, hogy a következő héten, talán kettő hétben kiderül, mi vár ránk."

És az F1-nek nincs is sok ideje várni a döntésre. "Két logisztikai határidő is van. Az egyik, amikor az összes tengeri rakomány elindul, ez ez a hét, vagy a következő, például az üzemanyag is így érkezik. De az még nem tragédia, ha elszállítjuk, de esetleg vissza kell hozni" - mondta Brawn.

"És aztán, amikor már fizikailag az embereket is oda kel szállítani. Ez nagy kihívás, hogy ezek az emberek felkészülhessenek a versenyre. Ez már kritikus időszak. És ennek két három héttel a verseny előtt meg kell történni. Azt hiszem, hogy az lesz az a pont, amikor már valóban tudni kell, mi a helyzet" - mondta a szakember.

A kínai hatóságok utasítására egy sor sporteseményt mondtak már le a szervezők, amelyek közül eddig a legnagyobb jelentőségű a fedettpályás atlétikai világbajnokság, amelyet március közepén tartottak volna Nanjingben.

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.