Csak egy évre változik meg a szingapúri F1-es pálya vonalvezetése, jelentősen csökkennek a köridők

2023 márciusától építkezéseket indítanak Szingapúr Marina Bay „The Float” részén, ahol a szingapúri F1-es pálya harmadik szektora található, emiatt pedig nem tudják majd használni a 16-os és a 19-es kanyar közötti területet.

Emiatt a pálya karaktere drasztikusan meg fog változni. Az enyhe balos 15-os kanyart, ami eddig a 16-os kanyar féktávját előzte meg, most egy új, 379,3 méteres egyenes követi majd.

A változtatás miatt a pálya hossza 4928 méterre rövidül majd, a körök számát 61-ről 63-ra növelik, de a legjelentősebb változás a verseny hossza lesz majd. A gyakori biztonsági autós fázisok miatt a futam többször is kitöltötte már a 2 órás maximális időtartamot, jövőre azonban a pálya számításai szerint pont másfél órás lesz a verseny, ha azt nem kell megszakítani.

A köridők is nagyot esnek majd: Charles Leclerc idén a száradó pályán, de már slick gumin 1:49.412-es idővel szerezte meg a pole-pozíciót, a versenyben megfutott körrekord Kevin Magnussen nevéhez fűződik, aki 2018-ban 1:41.905 másodperc alatt ért körbe. Az F1 szimulációi alapján a köridők az 1:27-es tartományba esnek majd vissza.

Annak ellenére, hogy korábban is szó volt már arról, hogy növelni kéne az előzési pontok számát a szingapúri pályán, és pont a most ideiglenesen eltüntetett harmadik szektor átalakítását szorgalmazták korábban is, a Motorsport.com értesülései szerint egyelőre csak ideiglenesnek tekinthető az átalakítás, és 2024-ben már visszakerülnek a lassú kanyarok a pályára.