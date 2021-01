Csak egy csapat szavazott az új F1-es naptár ellen

A Forma-1 kedden jelentette be az átalakított versenynaptárját, amelynek legfontosabb változásai, hogy az Ausztrál Nagydíj nem a szezonnyitó verseny lesz, hanem novemberben látogat oda a száguldó cirkusz, illetve hivatalosan is bejelentették, hogy 2021-ben is lesz imolai verseny.

A melbourne-i verseny átütemezésének eredményeként az augusztusi nyári szünet után három „triplázásra” is sor fog kerülni a Forma-1-ben, majd következik az Ausztrál Nagydíj, utána pedig egy közel-keleti „duplázás” jön, vagyis 16 hét alatt 12 versenyt fognak lezavarni a formulaautózás királykategóriájában.

A csapatok már a 2020-as idény folyamán is aggódtak a feszített menetrend miatt, hiszen ez rosszat tehet a dolgozóik egészségének és jóllétének.

Érdemes kiemelni az Oroszországból, Szingapúrból és Japánból álló triplát, majd egy hét szünet után jön az USA, Mexikó, Brazília tripla az ausztráliai út előtt, a helyszínek sokszínűsége miatt pedig a jet-lag is komoly tényező lehet.

Azonban úgy tűnik, hiába szólaltak fel tavaly is a csapatfőnökök a tripla hétvégék kapcsán, így is belementek az istállók az újabb, rendkívül sűrű versenynaptár létrejöttébe, mindössze egy csapat szavazott ellene.

A GPFans kiderítette, hogy a McLaren volt ez a csapat, ezt pedig a wokingi alakulat szóvivője is megerősítette, a csapat pedig azért szavazott így, mert aggódik az alkalmazottaik egészsége és jólléte miatt.

