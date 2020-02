Csak álom vagy valóság Alonso visszatérése az F1-be?

De ki tudná hibáztatni? Alonso az utolsó 110 futamában képtelen volt a dobogó legfelső fokára állni, a 4 McLarennél eltöltött idény alatt pedig esélye sem volt dobogókért harcolnia a spanyolnak. Ha a Mercedesben ült volna, biztosan kevésbé hangoztatta volna szókimondó véleményeit a versenysorozatról.

„Ahhoz, hogy a világ legjobb versenyzője legyek két út vezet: vagy nyerek nyolc világbajnoki címet, ami nem igazán valószínű, vagy pedig, hogy különböző sorozatokat nyerek meg, olyan pilótává válva, aki bármilyen versenyt megnyer bármilyen autóval.”

Ahhoz, hogy vágyait kielégítse, másik sorozatok után kezdett nézni, először 2017-ben az Indy 500-ra nevezett be, ami miatt kihagyta a Monacói Nagydíjat is, ráadásul a McLaren támogatásával. Azóta kiegészítette önéletrajzát két Le Mans győzelemmel, a Daytona 24 órás versenyen elért sikerrel, egy elismerésre való versennyel a 13. Dakar ralin, és a WEC bajnoki címével. Azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig a Forma-1 jelenti a versenyzés csúcsát Alonsonak.

Képes még rá?

A kor minden elitsportoló legnagyobb ellensége, és mindig győz. Bár tapasztalatokkal lehet ellensúlyozni a fittséget, ez az út is véges. Van egy aranyközépút, amiben Hamilton még benne van, de Alonso éppen csak túl van rajta. Az biztos, hogy fizikai állapota tökéletes Alonsonak, de a reakcióidő, és hasonló tényezők bizony veszítenek az élességükből a korral.

Más pilóták is tértek vissza több éves kihagyás után, igaz, Michael Schumacher 2010-es visszatérése nem volt sikeresnek mondható, a hétszeres világbajnok csak 1 dobogós helyezést szerzett a 2012-es Európai Nagydíjon Valenciában. Kimi Raikkonen lehet a követendő példa Alonsónak, aki két évet ralizott, mielőtt 2012-ben vissza nem tért a Lotusszal.

Ha Alonso komolyan gondolja a visszatérést, akkor 2021-nél már nem nagyon várhat tovább, mivel akkor tölti a 40-et. A fizikai képességei nem fogják korlátozni, de az idő ellene dolgozik, úgyhogy lépéskényszerben van a spanyol.

Kap vajon esélyt?

Alonso visszatérésének a legnagyobb buktatója az elérhető versenyülés hiánya. Ha reális eséllyel szeretne harcolni a 2021-es címért, akkor csak a 3 topcsapat jöhetne szóba. Jelenleg csak Charles Leclerc és Max Verstappen rendelkezik érvényes szerződéssel, szóval elméletben van 4 elérhető hely is.

Arra, hogy Lewis Hamilton nem hosszabbít a 2021-es szezonra nagyon kicsi az esély, Valtteri Bottas szerződésében pedig szerepel plusz egy opcionális év, ha a finn jól teljesít idén zsebében tudhatja az újabb évet. Potenciális jelöltek az ülésre Daniel Ricciardo, és a Mercedes saját nevelésű pilótája, George Russell, akiről nem szabad elfeledni, hogy F2 bajnok volt. Olvasható a The Race elemzésében.

Egy nagy kérdőjel lebeg jelenleg Sebastian Vettel Ferraris jövője felett. A négyszeres német világbajnok nem jött ki jól Leclercel az idény második felében, és az év nagy kérdése, hogyan tudnak ketten együtt dolgozni. Vettelnek nem sok választása maradt a hosszabbításon kívül, a német jövője még akár meg is kavarhatja az átigazolási piacot, de megint képbe jön Daniel Ricciardo, akire nagyobb valószínűséggel csapnának le Maranellóban.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso Fotó készítője: A.S.O.

A nagyobb csapatok Alonso stílusától is tarthatnak, akinek hozzáállása és munkamorálja nagyon határozott, és gyakran eredményes is, de ellentmondást nem tűrő. Kérdés, melyik csapat áldozná be a jelenlegi munkastruktúráját a spanyol kedvéért.

Kérdés még, Alonso mennyire hajlandó nyitni a középcsapatok felé. Három középcsapat jöhet szóba egy erős 2020-as szezon után, a Renault, a McLaren és a Racing Point. Mindhárom csapat hosszú távú projektként azt tűzte ki maga elé, hogy az élcsapatok kihívója legyen. Nagy kérdőjel, hogy a 2021-as szabályok lehetővé teszik-e a kisebb csapatoknak a kiugrást.

Alonso már kétszer is rossz szájízzel távozott a McLarentől, kétséges, hogy bármelyik fél is nyitott lenne a kapcsolat újrakezdésében. A Renaultnak a pénze és az ambíciói is meglehetnek ahhoz, hogy leigazolják Alonsot, erre azonban csak Ricciardo távozása esetén lesz lehetőségük, mert Oconnak már van érvényes szerződése a 2021-es évre.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso Fotó készítője: Toyota Racing

A Racing Point, ami 2021-től már Aston Martin lesz elég kiszámíthatatlan. Sergio Pereznek hosszú távú szerződése van 2022-ig, a másik autóban pedig a tulajdonos Lawrence Stroll fia, Lance Stroll ül. Arra nem vennénk mérget, hogy ő a közeljövőben távozna a száguldó cirkuszból.

Jelenleg elég nehezen lehetne azt mondani, hogy minden feltétel adott lenne Alonso visszatéréséhez, de abban biztosak lehetünk, hogy elültette minden csapatvezető fejében a gondolatot, hogy egy kétszeres világbajnokot szerződtessenek.

