"Csak a mutogatás ment..." - ezért akart váltani Gene Haas az új csapatfőnök szerint

A japán szakember az idei szezont megelőzően váltotta Steinert csapatfőnökként, korábban a pálya mellett dolgozó mérnöki csapatot irányította 2016 óta, így többször is ott volt, amikor elődje jelentette a történéseket Haasnak és arra jutott, hogy a tulajdonos úgy érezte, gyakran csak kifogáskeresés történt, ami rontotta a harmóniát a csapatban.

A RacingNews365-nek adott interjújában beszélt erről: „Azért vált frusztrálttá az évek alatt, mert bár a COVID alatt valóban voltak kifogások, tavaly már semmi ilyen nem volt. Mindig ki lehetett valamit találni, hogy azért nem fejlesztettük az autót, mert a következő szezonra készültünk.”

„2023-ban nem volt kifogás és ami akkor történt, az oda vezethető vissza, hogy nem oldottuk meg a 2019 óta fennálló alapvető problémákat. Az emberek tagadásban éltek, csak a mutogatás ment és sosem dolgoztunk valódi csapatként, ez teljesen nyilvánvaló volt.”

Az egész jó első szezonjuk után 2018-ig javuló tendenciát mutatott a Haas, akkor ötödikek lettek a bajnokságban, többek között a Williams és a McLaren előtt és mindössze 29 pontra a negyedik helyen végző Renault-tól.

Az azóta eltelt időszakban azonban számos rossz eredményük volt és több PR-katasztrófán is átestek a Rich Energyvel kötött, félresikerült szponzori megállapodástól az Uralkalival való hirtelen szakításig. Steiner és Haas bonyolult kapcsolata, a Rich Energy-blama, valamint a pilóták egyes incidensei a Drive to Survive-ban elég jól be lettek mutatva.

A sorozat egyes jelenetei miatt korábban felmerült, hogy a tulajdonos végül lekapcsolhatja a gépekről a projektet, vagy eladhatja azt egy riválisnak, például az Andrettinek, Komacu azonban jelezte, erre nincs esély:

„Ez volt a tapasztalat már 2016-tól kezdve a csapatnál, de úgy, hogy tudtam, milyen potenciál van itt, száz százalékig biztos vagyok benne, hogyha megteremtjük a megfelelő körülményeket, akkor bármire képesek lehetünk. Gene totálisan, hosszú távra elkötelezte magát, 100%-ban a teljesítményre koncentrál.”

A csapat pilótája, Kevin Magnussen közben arról beszélt, mi okozhatja idei rossz eredményeit.