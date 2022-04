Coulthardot a Schumacher-korszakra emlékezteti Leclerc teljesítménye A Ferrari nem is álmodhatott volna jobb kezdésről, ugyanis úgy utazhatnak Imolába, hogy három futam után toronymagasan vezetik az egyéni és a konstruktőri pontversenyt is. Az olasz istálló vezére idén Charles Leclerc lett, akiről David Coulthard is elismerően nyilatkozott.