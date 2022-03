Coulthard: Verstappen már most a valaha volt egyik legjobb pilóta

Verstappen azok után tudta megszerezni a végső győzelmet, hogy az utolsó körben előzte meg Lewis Hamiltont a Yas Marina 5-ös kanyarjában. Bátor manőver volt a két hosszú egyenes előtt megpróbálnia, és sokan vélték úgy, hogy még várnia kellett volna.

Coulthard is egyetért ezzel, de azt is elmondta, hogy Verstappen döntése, miszerint már olyan korán megpróbálja, jól mutatja, hogy mennyire harcias pilóta. „Tudtam, hogy vagy balesetezik és bajnok lesz, vagy utoléri és bajnok lesz” – mondta a skót a Viaplay egy újonnan megjelenő dokumentumfilmjében.

„Arra viszont nem számítottam, hogy olyan korán viszi véghez az előzést. Ez megmutatta, hogy mennyire akarta. Amint adódik egy lehetőség, még ha az nem is valódi lehetőség, ő meg fogja próbálni. Ez méltó bajnokká teszi őt az én szememben.”

„Sikerült beférkőznie Lewis fejébe, aki tudta, hogy helyet kell neki hagynia. Senki más nincs ilyen hatással Lewisra. Ő is megérdemelte volna azt a futamgyőzelmet, de Max is megérdemelten lett világbajnok.”

A McLaren korábbi versenyzője pedig azt is hozzátette, hogy Verstappen érzése szerint már most ott van a legjobbak között. „Már közéjük tartozik. Tényleg. Én nem igazán éreztem magam érettnek, amíg el nem értem a 20-as éveim végét, és akkor voltam a legjobb, amikor a 30-as éveim elején jártam. Ez azt jelenti, hogy még többet várhatunk tőle.”

„Rendkívül érett a korához képest. Ne felejtsük azt se, hogy 17 volt, amikor megérkezett az F1-be, 18 évesen pedig már futamot nyert. Fogta azt a lehetőséget és kihasználta, ez pedig kivételessé teszi őt.”

„Minden Forma–1-es pilóta jó, ahogyan minden focista is, aki a Premier League-ben játszik, de ez arról szól, hogy megtaláljuk a kivételes tehetségeket.” A Red Bull pedig egyértelműen tisztában is van azzal, hogy mekkora kincsre lelt, hiszen most írtak alá a hollanddal újabb öt évre, ráadásul a hírek szerint Verstappen évi 50 millió eurót fog keresni.

Coulthard még végezetül elmondta, hogy Verstappent sem a bajnoki cím, sem a pénz nem fogja alapvetően megváltoztatni. „Ha belefutsz az utcán, ő is csak egy átlagos ember. Úgy is beszél veled. Nem beszél fellengzősen, mint aki világbajnok és milliomos.”

„Jól tudjuk, hogy a hírnév és a vagyon meg tudja változtatni az embereket. Én nem gondolnám, hogy nála lesz változás, továbbra is nyitottan fog hozzáállni az emberekhez.”

