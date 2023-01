Coulthard szerint a Red Bull fogadhatná jobban a kritikákat

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner a 2021-es bajnokság vége felé egyre inkább elfajuló szópárbajba került a Mercedest vezető Toto Wolffal, 2022-ben a csapat pedig bojkottálta a Sky Sportsot a Mexikói Nagydíj alatt, amiért riporterük, Ted Kravitz az előző évi bajnoki címűkre azt mondta, ellopták Hamiltontól.

A csapat volt versenyzője, David Coulthard a Mirror Sportnak nyilatkozva azt mondta, Hornernek és csapatának a jövőben el kell kerülnie az ilyen vitákat és megtanulnia elfogadni a kritikát, ahogy a többi csapat is teszi, akkor is, ha azok nem igazak.

„El tudom képzelni, hogy a Ferrarit mennyit szidja a média minden egyes nap például. Szerintem a McLaren érzékeny is kapott már és a Mercedest is érték ilyenek még a domináns korszakukban is. Ezt egyszerűen el kell fogadni.”

„Persze a Red Bullt és Christiant is érzékenyen érinti minden kritika, ami őket éri, mert ez személyes. Régi közhely, de Mark Webber szokta sokat mondani, ha valaki helyébe akarod képzelni magad, sétálj egy kicsit a cipőjében.”

Még több F1 hír: Steiner: Magnussen mentálisan sokkal erősebb, mint korábban bármikor

„Ez a médiával úgy van, hogy nekik minden helyzetet és esetet joguk van értelmezni a saját szemszögükből. Van ez a rengeteg lap, és éppen azért, hogy ha valaki dühös lesz, vagy nagyon ragaszkodik a véleményéhez, akkor van lehetősége beszélni azokkal, akik hatással lehetnek a közvéleményre.”

„Van ennek egy olyan módja, ahol valaki vesz egy szélsőséges nézőpontot, amit aztán anélkül tol be a köztudatba, hogy nem lesz belőle botrány. Lehet mondani, hogy ez a jó üzleti alapú újságírás, mert ezzel a saját cikkei felé vonzza az embereket. Attól még, hogy valaki ért a szavakhoz, még nem biztos, hogy nem pénzügyi dolog hajtja. Egy kis vitatkozás pedig mindig felkavarja az állóvizet.”

„A Forma-1-ben, így, hogy voltam versenyző, sok dolog van, amiről megvan a véleményem, amiről másoknak nincs. Ez nem azt jelenti, hogy a vélemények nem értékesek. Nagyon szűk látókörűek lennénk, ha csak azt hallgatnánk meg, akik egyetértenek velünk, vagy kedveseket mondanak rólunk.”