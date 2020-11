Coulthard: Schumacher emberére akadt volna Hamiltonban

A 2020-as téli tesztek után már gyanítható volt, hogy ha csak Valtteri Bottas nem nyújt idén konstans kiemelkedő teljesítményt, a Ferrari visszaesése miatt valószínűleg megszerzi 7. világbajnoki címét is Lewis Hamilton, amit az utóbbi évek legrövidebb, 17 futamos versenynaptárában már a 14. versenyen megszerzett.

Amellett, hogy megszerezte a 7. világbajnoki címét is, Hamilton megdöntötte Schumacher 91 győzelmes rekordját is, és már 94-nél tart a brit pilóta, akit hamarosan lovaggá is üthetnek.

David Coulthardnak sincs kétsége afelől, hogy ha a karriere csúcspontján lévő Schumacher együtt versenyzett volna Hamiltonnal, remek csatákat láthattunk volna kettejük között.

„Nem kételkedek abban, ha Michael még ma is versenyezne a legjobb formájában, akkor bizony emberére akadt volna Lewis Hamiltonban” – nyilatkozta a skót expilóta a Stats Perform-nak.

„Michael is kivételes, és szerintem Lewis is kivételes pilóta. Ahogyan megnyerte a világbajnokságot Törökországban, tökéletesen megmutatta, mennyire jó valójában.”

„A hatodik helyről rajtolt az elképesztően nehéz körülmények között, végül mégis nagy előnnyel nyert. Senkinek nem kéne kételkednie abban, hogy ő az igazi főnyeremény, nem csak a generációjának, de a sport történelmének egyik legjobb versenyzője.”

