Coulthard: Ricciardo jelenléte komoly veszélyt jelenthet Perezre a Red Bullnál

A 2023-as szezon egyik érdekes pályán kívüli történetszála lesz, hogy az aktív versenyzéstől visszalépő Daniel Ricciardo, aki saját bevallása szerint is kiégett a McLarennél teljesített két küzdelmes szezon után, képes lesz-e revitalizálni a Forma-1-es karrierjét, vagy pedig az F1-es álmot elengedve máshol keres magának elfoglaltságot.

Bár Ricciardo a versenyek kevesebb mint felén lesz jelen az évben, David Coulthard szerint a Max Verstappentől még mindig elmaradó Sergio Perez egyáltalán nem veheti félvállról a csapaton belül érkező kihívást, mivel a Red Bull látni fogja Ricciardo szimulátoros és tesztadatain, hogy milyen teljesítményre lehet képes.

„Checo azt fogja látni, hogy egy valódi helyettesítő pilóta érkezett a csapathoz” – nyilatkozta a Red Bullhoz ezer szállal kötődő Coulthard a BBC-nek, aki szándékosan nem a tartalékpilóta kifejezést használta.

„Ha Checo megnézi, hány futamgyőzelmet szerzett Max és hányat ő, világossá válik, hogy nem csak apróságok finomítására kell koncentrálnia. Teljesen újra kell gondolnia a dolgokat, teljes szoftverfrissítésre van szüksége.”

„Ugyanazokkal az összetevőkkel ugyanazt főzné ki jövőre is, változtatnia kell, ha mást akar elérni. Hozzáférése van a világbajnok adataihoz, láthatja, hol lassabb, hol gyorsabb. Checónak minden adott ahhoz, hogy javítson a teljesítményén, és hogy rátegye az egyik kezét a világbajnoki trófeára. Ha ez nem sikerül neki, akkor olyan pilóta lesz, mint én, aki nyert egy pár futamot” – mondta önkritikusan Coulthard, aki csapaton belül Mika Häkkinentől és Kimi Räikkönentől is kikapott, amikor világbajnoki címre is alkalmas autó volt alatta.

„Én már voltam hasonló helyzetben Mika és Kimi ellen, az embernek minden követ meg kell mozgatni ahhoz, hogy versenyben maradhasson. Az erőnléti edzés egy dolog, de igazán csak a szimulátorban és az autóban javíthat a tempóján.”

„A McLarennél eltöltött 9 évem alatt minden egyes teszten ott voltam, és minden futamon rajthoz álltam, még akkor is, ha cudarul éreztem magam, ha éreztem, hogy rosszul leszek a teszt után, mert tudtam, hogy amint kikerülök az autóból, lehetőséget kap egy tartalékpilóta arra, hogy megmutassa a képességeit.”

„Amennyiben nem engeded, hogy lehetőséget kapjon az autóban, bármennyit beszélhet arról, hogy mennyire jó lenne. Farkastörvények uralkodnak, meg kell védened a területedet.”