Coulthard: nem is a Ferrari visszaesése annyira meglepő, hanem…

A Ferrari egyszerű recepttel szerette volna 2020-ban felvenni a harcot a Mercedesszel, a 2019-es, elképesztően erős motorjuk mellé úgy alakították át a kasztnit, hogy az még nagyobb leszorítóerőt adjon. Kiderült azonban, hogy a Ferrari a szabályok szürke zónájában tapogatott a tavalyi motorjával, így az FIA egy trükközésmentes, vadiúj erőforrást várt el a maranellóiaktól az idei évre.

Amellett azonban, hogy a motor alulteljesít elődjéhez képest, az SF1000 sem lett egy nagyszerű konstrukció, a legérdekesebb hibájáról pedig talán Romain Grosjean rántotta le a leplet, amikor elárulta, hogy a Haas a Ferraritól kapott hátsó felfüggesztés túlmelegedésével küzd, ami véletlenszerűen változtatja az autó menetsebességét, teljes kiszámíthatatlanná téve annak viselkedését.

David Coulthard, az egykori F1-es pilóta azonban úgy gondolja, hogy a csapat hamarosan újra jó útra térhet.

„Természetesen nagyon is csalódást keltő ez az év világszerte a Ferrari rajongók számára” – mondta a skót pilóta a Stats Perform News-nak, számolt be a The Sports Rush.„Felismerték azonban a hibáikat, hogy a pályáról kapott adatok nem tükrözik a szélcsatornából és a CFD szimulációkból kapott várható teljesítményt.”

„Az erőforrással kapcsolatban is tisztázott pár dolgot az FIA, és így nem kapták már ugyanazt a teljesítményt.”

„Azonban Charles Leclerc személyében egy kivételes fiatal pilótájuk van, aki mellé Carlos Sainz fog érkezni, és ami szerintem inkább meglepő, az Sebastian Vettel teljesítményének visszaesése. Egy ilyen kaliberű pilótától egyszerűen nem számít senki erre.”

„Jelenleg ez a helyzet, de a Ferrari biztosan visszatér még az élre. Még akkor is, ha jövőre csak apró változások lesznek a szabályzatban, jelentős kihatással lehetnek arra, ahogyan aerodinamikai szempontból viselkedik az autó hátulja.”

„Azt hiszem, egy új motort is fejlesztenek, ami szintén előrébb repítheti őket. Ahogyan egykor Michael Schumacher, majd a Red Bull, most a Mercedes a domináns erő, de egyes minden korszaknak vége lesz, a Ferrari pedig újra az élre kerül majd.”

