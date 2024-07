Coulthard meglepő helyen látná szívesen Sainzot a következő évtől

Sainznak papíron még több csapatnál is lehet esélye a 2025-ös ülésre, köztük az Audival, Williamsszel, Alpine-nal, és az utóbbi időben a Mercedes is újra felkerült a listára, mivel Toto Wolff csapatfőnök ismét jelezte, hogy továbbra is mérlegelik a lehetőségeiket.

A korábbi F1-es versenyző, Coulthard most azonban a Formula For Success podcastben egy olyan opcióval állt elő, amiről eddig igazából senki sem beszélt, bár az is igaz, hogy Sainz minden bizonnyal nem lenne túl boldog, ha erre kerülne sor. Coulthard ugyanis azt tanácsolja neki, hogy legyen a Ferrari tartalékversenyzője.

„A Williams megerősítette, hogy szeretnének vele dolgozni, az Audinál azt akarják, hogy ő legyen Nico Hülkenberg csapattársa, de szerintem jobb lenne Carlos számára, ha a Ferrarinál maradna. Megmondhatná nekik, hogy a következő két évben tartalékversenyző akar lenni, mert nem hiszem, hogy Lewis három évig lesz a Ferrarinál.”

„Carlosnak fitten kell tartania magát két évig, de megszabadul az F1 stresszétől, és amikor 32 éves lesz, ismét visszaülhet a Lewis Hamilton és Charles Leclerc által vezetett Ferrariba” – mondta Coulthard.

„Lehet, hogy akkor lesz esélye a bajnoki címért harcolni. Ha az Alpine-hoz megy, lesz esélye a világbajnokságban a következő három évben? Három év alatt világbajnokká válhat a Williamsszel? Az Audival realisztikus célkitűzés? Én nemmel felelnék ezekre a kérdésekre.”

Az olasz sajtó eközben tudni véli, milyen opciók közül válogat Adrian Newey a jövőjét illetően.