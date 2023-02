Coulthard megérti az FIA lépését: "Ez olyan, mint az Oscar-díjátadó..."

Az FIA decemberben jelentette be, hogy a Forma-1-es pilótáknak és csapattagoknak a jövőben írásban kell engedélyt kérniük, ha politikai témában akarnak nyilatkozni. A hírt sokan ellenségesen fogadták.

Nem tartozik azonban közéjük a volt pilóta, David Coulthard, aki a svéd Expressen nevű lapnak nyilatkozva elmondta, a szervezet jó úton jár a lépéssel. Szerinte a sportágtól helyes, hogy bizonyos témákat az ember szeme elé visz, de félő, hogy túlságosan ebbe az irányba tolódik el a dolog:

„Ez olyan, mint a beszédek az Oscar-díjátadón. Ha mindenki arra használja a lehetőséget, hogy politikai ügyekben nyilvánuljon meg, akkor nem lesz olyan ügy, amiről ne beszélnénk. Szóval szerintem vagy beszéljünk mindenről, vagy lehet, hogy jobb lenne, ha nem mondanánk semmit, és a sportra koncentrálnánk.”

„Megértem, hogy vannak, akik a szólásszabadsággal jönnek majd, és természetesen fontos észben tartani ezt is. De arra is emlékeznünk kell, hogy most egy versenysport szabályairól beszélünk, nem politikai szabályokról.”