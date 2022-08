Coulthard már 2006-ban is a Red Bull saját motorja mellett kampányolt

A Red Bull 2005 végén vette át a Jaguar csapatot. A cél a világbajnoki cím megszerzése volt, de akkoriban ez még távolról sem tűnt reálisnak. A skót a Motorsport.com-nak elárulta, hogy annak idején üres csekkek álltak rendelkezésre, hogy nagyágyúkat szerződtessenek az osztrák csapathoz. Adrian Newey-t például egy londoni vacsora alkalmával győzték meg arról, hogy csatlakozzon a csapathoz.

Miután az első három szezonban három különböző motorral versenyzett a csapat, nevezetesen a Cosworth, a Ferrari és a Renault erőforrásaival, nehéz volt jó partnereket találni. Coulthard már húsz évvel ezelőtt kigondolta az összes olyan érvet, amivel a Red Bull most elindította a motorprojektet, ezért már akkor is a saját motorosztály létrehozását szorgalmazta.

Időközben a csapat is elszánta magát, és saját erőforrásokat épít. A Viaplay skót elemzője ezt teljes mértékben támogatja. Ő már akkor is látott benne potenciált, és szilárdan hitt a Red Bull tervében.

Az idő múlásával a csapat néhány száz fős létszámból egy több világbajnoki címet zsebében tudó csapattá nőtte ki magát, most már saját motorprojekttel is. A skót tréfásan megállapította, hogy ez nem is rossz egy energiaital-gyártótól.

