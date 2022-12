Coulthard: Idióta, aki szerint Verstappen csak az autója miatt világbajnok

Max Verstappen 2021-ben és 2022-ben is elhozta a világbajnoki serleget és vitrinjébe további trófeákat szeretne szerezni, a Red Bull idei teljesítményét elnézve ennek jelentős esélye van, még ha a csapatnak a költségvetési plafon átlépése miatt a következő szezon végéig 10%-kal kevesebb ideje lesz a szélcsatornában fejlesztésre.

Akármi is történjék, David Coulthard szerint Verstappent már most a legjobb versenyzők között lehet emlegetni: „Max már most a legnagyobbak között van. Egy k*****ott idiótának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja, csak az autója miatt érte ezt el.”

„Az RB18 egy nagyon jó autó, de amit Verstappen művelt benne az kivételesen magas szintű volt” – mondja a skót elemző, aki szerint a tény, hogy eddig egy csapattársa sem tudta megközelíteni, magáért beszél.

Pierre Gasly, Alexander Albon és Sergio Perez mind bizonyították, hogy nem véletlenül kerültek a Forma-1-be, Verstappen ellen azonban – legalábbis egyelőre – egyiküknek sem termett sok babér, mutatott rá a Formule1.nl-nek nyilatkozó Coulthard.

