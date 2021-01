Coulthard: Hamiltonnak vagy a Mercedesnek fontosabb a nyolcadik világbajnoki cím?

David Coulthard 1994 és 2008 között volt a Forma-1-es mezőny tagja, így meglehetősen sokszor kellett tárgyalásokat folytatnia a száguldó cirkusz különböző csapataival, jelenleg pedig a Channel 4 szakértőjeként dolgozik.

A skótot a brit Express kérdezte arról, hogy mi lehet a helyzet Lewis Hamiltonnal kapcsolatban: a hétszeres világbajnok továbbra sem írt alá a Mercedesszel, az előző szerződése pedig 2020 végén lejárt.

„Rengeteg játszma folyhat a Mercedes és Lewis között. Számos oka lehet annak is, hogy miért nem érkezett még bejelentés Lewis kapcsán. Az egyik ezek közül az lehet, hogy a Mercedes úgy érzi, hogy már minden értéket megkaptak abból, hogy Lewis Hamilton náluk versenyez.”

„Lewis idén rekordot dönthetne a nyolcadik világbajnoki címe megnyerésével, de vajon ez Lewisnak fontosabb vagy a Mercedesnek? Ha Lewisnak többet jelent a nyolcadik cím, akkor az a Mercedesnek nem sokat jelent, ha pedig a Mercedesnek fontosabb, az nem igazán fogja zavarni Lewist, mert velük ismét világbajnok lehet.”

„Az üzlet az üzlet. Senki nem ad pénzt csak azért, mert valaki kedves, vagy mert jó abban, amit csinál. A megegyezésnek tartalmaznia kell a várható értéket is. Talán Lewis több jogot szeretne szerezni az imidzse használatára.”

„Bár jelenleg is tudja használni az imidzsét arra, hogy a Tommy Hilfiger nagykövete legyen, de arra már nem, hogy egy képen ott legyen a Lewis Hamilton vodka, mögötte pedig egy F1-es autó, hiszen a csapatot illetik meg a jogok. Talán erről a területről tárgyalnak. Egy egész enciklopédia benne lehet egy szerződésben.”

Coulthard azt is elmondta, tapasztalata alapján a záradékok tárgyalása tart a legtovább, és amit csak el lehet képzelni, az benne van a szerződésben.

„Alapvetően ha el tudsz képzelni valamit, az benne is lehet egy szerződésben. Például egyes versenyzők azt mondják, hogy ezt vagy azt a pilótát nem fogadják el csapattársnak. Ilyen volt például Alain Prost williamses szerződésében is: bárki lehet a csapattársa, csak Ayrton Senna nem, akivel akkor már nagyon rossz volt a kapcsolatuk.”

„És bár szokatlan az olyan helyzet, hogy a vezető pilóta új szerződését nem jelentik be hivatalosan, de persze ez nem jelenti azt, hogy lehetetlen lenne az ilyen. Ha aláírják a szerződést, azt feltételezed, hogy be is jelentik. Ez egy média-stratégia is lehet, nyitottnak kell lenni erre is.”

„Médiás fejjel gondolkozva talán így próbálják meg fenntartani az érdeklődést Lewis és a Mercedes iránt, ami nem is lenne rossz lépés – nem mondom, hogy ez így van, csak szerintem erre is van esély” – mondta Coulthard.

