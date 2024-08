Coulthard: ez itt üzlet, és lehet, hogy Perez már sosem lesz a régi

Hetek és hónapok spekulációi, illetve egy nagyon fontos megbeszélés után kiderült, hogy nem lesz pilótacsere a Red Bull háza táján, vagyis Perez marad Max Verstappen csapattársa. A döntés azok után született, hogy a Belga Nagydíj sem sikerült jól a hatszoros győztes számára, az istálló vezetői azonban ismét bizalmat szavaztak neki.

Hogy miért történhetett meg mindez, arról Eddie Jordan és Coulthard is elmélkedett a Formula For Success podcastben, a skót expilóta pedig a következőket mondta a témában: „Nehéz helyzet, nem igaz? Már mondtuk ezt korábban és én is mondtam, hogy ez itt nem a barátságról szól, ez itt az üzletről és a győzelemről szól.”

„Lehet, hogy Checo egyszerűen már túl van azon a fázison, hogy igazán a legjobbját tudja nyújtani, mert az idő senki kedvéért nem áll meg, és mindig eljön az a pont, amikor egy pilóta egyszerűen elkezd hanyatlani. Mondjanak nekem olyan versenyzőt, aki a hosszú pályafutása során egyre csak jobb és jobb lett.”

A bikások csapatfőnöke, Christian Horner, aki állítólag inkább volt amelett, hogy tartsák meg Perezt, miközben Helmut Marko a menesztésére szavazott, ígéretet tett arra, hogy megpróbálják a lehető legjobban támogatni Perezt ebben a nehéz időszakban.

Erre pedig szüksége is lesz a csapatnak, hiszen hiába vezetnek mindkét bajnokságban, mostanra teljesen világos, hogy a riválisok felzárkóztak rájuk, így az év második fele rendkívül izgalmasnak ígérkezik. Az eredmények pedig majd eldöntik, jó döntést hoztak-e Perez megtartásával.

Günther Steiner is egyértelműen úgy látja, hogy Max Verstappen korábbi dominanciájának már nyoma sincs.