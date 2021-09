Coulthard: „Cunodának össze kéne csomagolnia és haza kéne mennie”

A japán esetében talán az volt a baj, hogy túlságosan is jól teljesített a kisebb kategóriákban és az első F1-es tesztjén, valamint hétvégéjén. Emiatt magasra szöktek az elvárások vele szemben, de ezeknek azóta nem tudott megfelelni.

Az AlphaTauri viszont a sok autótörés és gyengébb eredmény ellenére is bizalmat szavazott Cunodának 2022-re, de ezen még maga a pilóta is meglepődött kicsit. Coulthard pedig csak hüledezni tudott ezen, mert érzése szerint ezek nem egy versenyző szavai voltak, emiatt pedig nem is látja a japánt a mezőnyben menni 2022 után.

„Melyik bolygóról jött? Szerintem össze kéne csomagolnia és haza kéne mennie, mert ez nem vall egy igazi versenyzőre. »Nem értem, miért tartottak meg, mivel folyamatosan balesetezem.« Már most foglalnék egy repülőjegyet, lehetőleg jó olcsón, mert a következő év vége után már nem lesz az F1-ben” – hangzottak DC kemény szavai a Channel 4 csatornán.

Vannak azonban olyanok is, akik ellentétes véleményen vannak. Az F1 állandó interjúkészítője, Tom Clarkson például üdítőnek találta a fiatal pilóta szavait. „Amikor a pályán tudja tartani az autót, akkor is le van maradva Pierre-től [Gasly]. Nekem viszont tetszik az őszintesége, amelyet akkor tanúsított, amikor kiderült, hogy maradhat jövőre is.”

Az 1996-os világbajnok, Damon Hill eközben azt is kihangsúlyozta, hogy a Hondának is nagy szerepe van abban, hogy Cunoda a rajtrácson lehet, és arra is emlékeztetett mindenkit, hogy a mezőny egyik legjobb formában lévő pilótája ellen kell megküzdenie jelenleg Gasly személyében.

Cunoda idén eddig ötször szerzett pontot, a legjobb eredményét pedig hazánkban érte el egy hatodik hellyel. Jelenleg 14. a bajnokságban, és 48 pontra van lemaradva Gaslytól, de még maradt nyolc futama, hogy javítson a mutatóin, és bebizonyítsa, hogy valóban helye van a sorozatban.

