David Coulthard nem finomkodott, és lényegében kijelentette, hogy csak a versenyzés istenei akadályozhatják meg Verstappent abban, hogy idén ne övé legyen a végső bajnoki cím. A Red Bull-os ugyan egypontos hátrányban van most a hétszeres bajnokhoz képest, de a puszta tempót tekintve ő tűnik a legjobbnak.

„Ők jelentik a csúcsot, ha tisztán csak a sebességet nézzük. Nem férhet hozzá kérdés, hogy ha ilyen köridőkre vagy képes az időmérőn, a futamon pedig nincsenek megbízhatósági gondjaid, akkor téged kell legyőzni” – mondta a skót a Red Bull-lal kapcsolatban a Sportsmailnek.

Még több F1 hír: Mick Schumacher: Ez volt édesapám legfontosabb tanácsa

„A Mercedes is ezeken a területeken volt annyira erős az utóbbi években, megvolt az időmérős tempójuk, mellé pedig hihetetlen megbízhatóság is társult. Szóval én úgy vélem, hogy Maxot esetleg csak a versenyzés istenei állíthatják meg, ha közbeszólnak valami technikai hibával.”

„Egyértelműen van már elég tapasztalata, és eléggé érett is, ami 23 évesen elképesztő dolog. Biztosan készen áll.” Mivel egy jó ideje most először néz szembe valódi kihívókkal, így Coulthard szerint ez a helyzet Hamiltonból is a legjobbat fogja kihozni.

„Látszólag valóban élvezi ezt a kihívást. Általában szokott találni egy újabb fokozatot, amikor igazán megszorongatják. Ez jót jelent az öröksége és a motivációja szempontjából is, valamint persze az F1-es rajongóknak” – zárta gondolatát a 13-szoros győztes.

Paddy Lowe szerint a Williamset hamarabb el kellett volna adni

Mercedes W12: mi maradt, és mi változott 2021-re?