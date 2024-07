Coming outolt az F1-es futamgyőztes, a párjával posztolt

A Forma-1-es pályafutása során 6 futamgyőzelmet szerző Ralf Schumacher vasárnap arról tett ki egy képet, hogy átkarolják egy férfival egymás derekát, a képhez pedig ezt írta: „A legszebb dolog az életben az, amikor a megfelelő társ van melletted, akivel mindent megoszthatsz.”

A poszthoz a fia, David Schumacher is kommentelt, aki szintén autóversenyző, a barátnője pedig Magyarország egyik legismertebb pilótanője, Keszhelyi Vivien – David a támogatásáról biztosította édesapját:

„Nagyon boldog vagyok, hogy végre találtál valakit, akivel tényleg nagyon jól és biztonságban érzed magad. Függetlenül arról, hogy férfi vagy nő, én 100 százalékban mögötted állok, apa, minden jót kívánok neked és gratulálok” – írta David.

Ralf Schumacher a korábbi modell, Cora házastársa volt, akivel 14 éven keresztül voltak házasok. Egy közös gyerekük van, a 22 éves David, aki korábban az F3-ban is megfordult, most pedig az ADAC GT Mastersben versenyez, és a Nürburgringi 24 óráson is részt vett.

